З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
Волонтери скаржаться, що з ночі стоять у чергах на кордоні через нові правила ввезення гуманітарки. Пояснюємо, що відбувається
Волонтери скаржаться, що з ночі стоять у чергах на кордоні через нові правила ввезення гуманітарки. Пояснюємо, що відбувається
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
​Данінг, Крюгер і план замислу
​Данінг, Крюгер і план замислу
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу росіяни завдали 86 ударів по Запорізькій області

Ворожих обстрілів зазнали 19 населених пунктів.

За добу росіяни завдали 86 ударів по Запорізькій області
Фото: Юрій Малашко у Telegram

Впродовж доби російська армія атакувала 19 населених пунктів Запорізбкої області та завдала 86 ударів з безпілотників та важкої артилерії, – повідомляє очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"12 ворожих безпілотників атакували Гуляйполе, Залізничне, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малу Токмачку й Лугівське, також окупанти обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку. 73 артудари прийшлися по території Новоданилівки, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Роботиного, Плавнів, Кам'янського, Степового, Малих Щербаків, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали житлові будинки. Постраждалих немає.

Нагадаємо, армія РФ у суботу завдала майже сотню ударів безпілотниками та артилерією по населених пунктах Запорізької області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies