За добу росіяни завдали 86 ударів по Запорізькій області

Впродовж доби російська армія атакувала 19 населених пунктів Запорізбкої області та завдала 86 ударів з безпілотників та важкої артилерії, – повідомляє очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"12 ворожих безпілотників атакували Гуляйполе, Залізничне, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малу Токмачку й Лугівське, також окупанти обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку. 73 артудари прийшлися по території Новоданилівки, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Роботиного, Плавнів, Кам'янського, Степового, Малих Щербаків, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали житлові будинки. Постраждалих немає.

Нагадаємо, армія РФ у суботу завдала майже сотню ударів безпілотниками та артилерією по населених пунктах Запорізької області.