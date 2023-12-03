Вони госпіталізовані в Ірпінську центральну міську лікарню.

Під Києвом зіткнулись Renault, "Камаз" та маршрутне таксі, постраждало 4 людини.

Про це повідомило ДСНС.

2 грудня о 14:27 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про те, що на автошляху поблизу смт Ворзель сталась дорожньо-транспортна пригода, потрібна допомога рятувальників.

До місця події було направлено черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь.

Прибувши, рятувальники встановили, що ДТП сталась за участі 3-х автівок: "Renault", вантажівки "Камаз" та маршрутного таксі, в салоні якого перебувало 10 пасажирів.

Внаслідок зіткнення постраждало 4 людини. Потерпілих доставлено в Ірпінську центральну міську лікарню.

Рятувальники здійснили від'єднання аккумулятора з "Renault" та вилучили газове обладнання.

Нагадаємо, у середині листопада 20-річна киянка без водійських прав спричинила п'яне ДТП з двома загиблими і намагалася втекти. Розпочато три кримінальних провадження.