Під Києвом зіткнулись Renault, "Камаз" та маршрутне таксі, постраждало 4 людини.
Про це повідомило ДСНС.
2 грудня о 14:27 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про те, що на автошляху поблизу смт Ворзель сталась дорожньо-транспортна пригода, потрібна допомога рятувальників.
До місця події було направлено черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь.
Прибувши, рятувальники встановили, що ДТП сталась за участі 3-х автівок: "Renault", вантажівки "Камаз" та маршрутного таксі, в салоні якого перебувало 10 пасажирів.
Внаслідок зіткнення постраждало 4 людини. Потерпілих доставлено в Ірпінську центральну міську лікарню.
Рятувальники здійснили від'єднання аккумулятора з "Renault" та вилучили газове обладнання.
Нагадаємо, у середині листопада 20-річна киянка без водійських прав спричинила п'яне ДТП з двома загиблими і намагалася втекти. Розпочато три кримінальних провадження.