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Під Києвом зіткнулись Renault, "Камаз" та маршрутне таксі, постраждало 4 людини

Вони госпіталізовані в Ірпінську центральну міську лікарню.

Під Києвом зіткнулись Renault, "Камаз" та маршрутне таксі, постраждало 4 людини
Фото: ДСНС

Під Києвом зіткнулись Renault, "Камаз" та маршрутне таксі, постраждало 4 людини. 

Про це повідомило ДСНС. 

2 грудня о 14:27 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про те, що на автошляху поблизу смт Ворзель сталась дорожньо-транспортна пригода, потрібна допомога рятувальників.

До місця події було направлено черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь.

Прибувши, рятувальники встановили, що ДТП сталась за участі 3-х автівок: "Renault", вантажівки "Камаз" та  маршрутного таксі, в салоні якого перебувало 10 пасажирів. 

Внаслідок зіткнення постраждало 4 людини. Потерпілих доставлено в Ірпінську центральну міську лікарню.

Рятувальники здійснили від'єднання аккумулятора з "Renault" та вилучили газове обладнання.

Нагадаємо, у середині листопада 20-річна киянка без водійських прав спричинила п'яне ДТП з двома загиблими і намагалася втекти. Розпочато три кримінальних провадження.

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