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Інвесторів будівництва елітного житла підозрюють у заволодінні землями з дамбами Київської ГЕС

Правоохоронці викрили злочинну організацію, до складу якої входили інвестори, посадовці Держгеокадастру, юристи і архітектори. 

Інвесторів будівництва елітного житла підозрюють у заволодінні землями з дамбами Київської ГЕС
Фото: Офіс генпрокурора у Facebook

Правоохоронці викрили керівників та учасників злочинної організації, які завдяки корупційним зв'язкам у державних органах заволоділи землями із дамбами Київської ГЕС.

За даними слідства, у складі організації діяли "відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їх помічники, юристи, архітектори, землевпорядники та інші кваліфіковані спеціалісти". Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та ДБР.

Учасники оборудки використали прогалини в правовому статусі ділянок. Землі оформлювали як сільгосппризначення, що дозволяло виділяти їх громадянам України. Інші учасники підшукували через соціальні мережі "підставних осіб", які за гроші погоджувались підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність. Більшість з них були студентами столичних навчальних закладів, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище.

"Протягом 2020-2021 років члени злочинної організації підшукували осіб, які за грошову винагороду підписували документи щодо виділення земельних ділянок у приватну власність. В подальшому ці землі шляхом продажу передавались учасникам злочинної організації. Ті, в свою чергу, переоформлювали їх на представників забудовників елітної нерухомості, на чиє замовлення та фінансування вчинялись незаконні дії. У незаконній схемі також брали участь окремі службові особи органів Держгеокадастру. Таким чином, керівники та учасники злочинної організації заволоділи державними землями водного фонду, які розташовані на гідроспорудах Київської ГЕС. Їх загальна площа складає понад 5 га, а оціночна вартість – понад 15 млн грн", – йдеться у повідомленні. 

Загалом у оборудці були задіяні майже 20 людей. Підозру оголосили восьми людям, з них поки що затримали лише п'ятьох. Підозрюваним інкримінують створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній, шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ст. 255, ст. 190, ст. 209, ст. 365 КК України).

Назва інвесторів будівельного бізнесу не називається.

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