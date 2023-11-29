Маєток, за даними журналістів, міг бути придбаний за заниженою вартістю у громадянки РФ.

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров мешкає у маєтку, який йому не належить, в закритому котеджному містечку у Козині під Києвом.

Про це йдеться у розслідуванні “Української правди”.

Зазначається, що Татаров живе у маєтку площею близько 600 кв.м.

Згідно із наявними у журналістів документами, будинок належить Володимиру Коваленку. Він придбав цей маєток у 2021 році за 2 млн гривень.

Цей маєток, на думку журналістів, був придбаний за заниженою вартістю у громадянки РФ Сусанни Магакян.

Оскільки між Коваленками та родиною Магакян є бізнес-зв’язки, продаж матєку міг бути фіктивним, вважають розслідувачі. Крім того, родина Магакян має зв'язки із родиною Ростомян.

Таким чином, Олег Татаров декілька років мешкає в маєтку, пов'язаному з родиною Ростомян, на члена якої був переписаний будинок експрезидента України Віктора Януковича.

Володимир Коваленко підтвердив журналістам, що Олег Татаров з листопаду 2021 року орендує його будинок. За оренду він сплачує 75 тис. гривень в місяць.

Нагадаємо, журналісти Bihus.Info провели розслідування та встановили, що заступник Голови Нацполіції Дмитро Тишлек користується нерухомістю й автомобілем родини партнера очільника ростовського кримінального угрупування. Дружина українського посадовця навіть після російського вторгнення не позбулася паспорта РФ.

Також розслідувачі встановили, що теща Тишлека – Марія Балакай – до повномасштабного вторгнення РФ відвідувала Тишлеків в Україні. Під час одного з таких візитів влітку 2018-го на неї була оформлена двокімнатна квартира в ЖК Новопечерські Липки у Києві. Одразу після оформлення Балакай виписала довіреність на дочку, передавши право розпоряджатися нерухомістю їй, і повернулася до Росії.

Після виходу розслідування його фігурант заявив, що факти із біографії та життя сім’ї "були викривлені", а оприлюднена інформація "не має нічого спільного із реальністю".