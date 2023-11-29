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Окупанти активізували штурмові дії та обстріли Авдіївки, — ЗСУ

Ворог застосовує авіацію.

Окупанти активізували штурмові дії та обстріли Авдіївки, — ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти після "затишшя" знову активізували штурмові дії і посилили артилерійські обстріли та авіаудари на Авдіївському напрямку. Про це розповів речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

"Після деякого зменшення застосування дронів, артилерії та авіації, зумовленого погіршенням погоди, вчора ворог різко збільшив приблизно у два рази як кількість артобстрілів, так і авіаударів", — зазначив військовий.

Також на ділянці фронту фіксується активізація штурмових наземних атак та ударів авіації. Попри це, Сили оборони відбивають всі атаки ворога.  

Нагадаємо, впродовж доби Сили оборони відбили 20 ворожих атак на Авдіївському напрямку. 

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