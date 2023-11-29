На Херсонщині медики потрапили під повторний обстріл окупантів

Сьогодні пообіді російські окупанти завдали ударів по селу Кіндійка, що у передмісті Херсону. Внаслідок повторного обстрілу поранень зазнала фельшер карети "швидкої", яка приїхала на виклик. Про це повідомили у Херсонській МВА.

"Бригада медиків їхала на виклик до Кіндійки, де росіяни вбили літнього чоловіка. У момент, коли вони прибули на місце, ворог повторно вдарив по населеному пункту. 53-річна фельдшерка дістала контузію та вибухову травму. ЇЇ доставили до лікарні", — зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні ворог завдав ударів по передмістю Херсона внаслідок чого загинув місцевий житель. На момент атаки чоловік знаходився на подвір'ї.