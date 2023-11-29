Росіяни продовжують вивозити українське зерно до Сирії та Ірану

Окупанти продовжують красти зерно в українців. Так, з портів тимчасово окупованого Криму зафіксували вивезення українського зерна до портів Сирії та Ірану.

Про це інформує Центр національного спротиву.

У тимчасово окупованому Криму росіяни почали вивозити крадене зерно з півдня України до портів Ірану та Сирії.

З портів тимчасово окупованого Криму зафіксовано вивезення зерна з півдня України до портів Сирії та Ірану. Перевезення краденої агропродукції здійснюють суховантажі “Зафар” та “Матрос Кошка”.

За інформацією ЦНС, окупанти забирають зерно у місцевих фермерів за фіксованою ціною, яка менше ринкової й потім перепродають за ринковою.

"При цьому реалізовувати продукцію без дозволу окупантів фермерам заборонено", — повідомляють у нацспротиві.

Нагадаємо, окупанти запланували вивезти із Запорізької області мільйон тонн зерна. Загарбники змушують місцевих аграріїв до співпраці.