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Росіяни продовжують вивозити українське зерно до Сирії та Ірану

Агропродукцію вивозять з портів тимчасово окупованого Криму.

Росіяни продовжують вивозити українське зерно до Сирії та Ірану
Фото: EPA/UPG

Окупанти продовжують красти зерно в українців. Так, з портів тимчасово окупованого Криму зафіксували вивезення українського зерна до портів Сирії та Ірану. 

Про це інформує Центр національного спротиву.

У тимчасово окупованому Криму росіяни почали вивозити крадене зерно з півдня України до портів Ірану та Сирії. 

З портів тимчасово окупованого Криму зафіксовано вивезення зерна з півдня України до портів Сирії та Ірану. Перевезення краденої агропродукції здійснюють суховантажі “Зафар” та “Матрос Кошка”.

За інформацією ЦНС, окупанти забирають зерно у місцевих фермерів за фіксованою ціною, яка менше ринкової й потім перепродають за ринковою. 

"При цьому реалізовувати продукцію без дозволу окупантів фермерам заборонено", — повідомляють у нацспротиві.

Нагадаємо, окупанти запланували вивезти із Запорізької області мільйон тонн зерна. Загарбники змушують місцевих аграріїв до співпраці.

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