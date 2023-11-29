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У Херсоні затримали колаборанта, який допомагав окупантам проводити псевдореферендум

Під час проведення псевдореферендуму зрадник був "секретарем ДВК".

У Херсоні затримали колаборанта, який допомагав окупантам проводити псевдореферендум
Фото: скріншот відео

Правоохоронці Херсона затримали 56-річного зрадника, який торік допомагав окупантам проводити "референдум" у Херсонській області. Під час псевдореферендуму підозрюваний був "секретарем ДВК". Йому оголошено про підозру.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"У вересні 2022 року 56-річний підозрюваний обійняв посаду "секретаря дільничної виборчої комісії", яка функціонувала на території Херсона. Її створила окупаційна влада для проведення псевдореферендуму щодо виходу зі складу України та приєднання до рф тимчасово окупованої території регіону", — пишуть у відомстві.

Підозрюваний інформував "центральну виборчу комісію Херсонської області" щодо проведення засідань комісії, вів протоколи та облік робочого часу інших членів "ДВК". 

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Також, зрадник вів облік "явки виборців" та передавав всі протоколи підсумків голосування. 

Підозрюваному повідомлено про підозру у колабораційній діяльності місцевому жителю (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України). Також йому обрано запобіжний захід тримання під вартою. 

Нагадаємо, на Херсонщині затримали депутата сільради, який під час окупації коригував вогонь по ЗСУ.

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