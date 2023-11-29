Правоохорнці встановили, що зловмисники намагалися “підім’яти” під себе легальний паркувальний бізнес у Києві.

Правоохоронці заявили, що нейтралізували у Києві злочинну організацію, яка тероризувала мешканців Києва та захоплювала їхній бізнес. До складу угруповання входило 15 осіб, серед яких представники криміналітету з пострадянських країн.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, фігуранти підшукували «привабливі» автостоянки в столиці та змушували їхніх власників відмовитися від управління цими об’єктами. Фактично бандити «заводили» на стоянки своїх менеджерів, які привласнювали весь прибуток, а реальних власників – залишали без нічого.

У разі відмови – зловмисники здійснювали збройні напади на підприємців. Їм погрожували насильством та фізичною розправою.

За наявними даними, щомісяця фігуранти одержували мільйонні «прибутки», частину з яких направляли на поповнення так званої «злодійської каси».

У результаті оперативних дій із залученням бійців спецпідрозділу ЦСО «А» СБУ в столиці затримано шістьох учасників угруповання під час передачі їм грошей від потерпілого.

При обшуках за адресами проживання фігурантів вилучено:

вогнепальну зброю та боєприпаси;

мобільні телефони, комп’ютери та чорнові записи із доказами незаконної діяльності;

печатки фіктивних фірм;

понад пів мільйона готівки у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаної злочинним шляхом.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану);

чч. 1 та 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Крім того, дії одного із затриманих додатково кваліфікуються за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Офіс Генпрокурора повідомив, що на Вінниччині депутат райради від колишньої ОПЗЖ займався рекетом, вибиваючи неіснуючі борги. Слідство встановило, що депутат зі спільниками неодноразово погрожував підприємцю вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та знищенням майна з метою повернення неіснуючого боргу.