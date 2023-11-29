Зеленський відвідав Одещину та зустрівся з військовими, що захищають південь України

Глава держави подякував їм "за службу та за збиті ворожі цілі".

Президент Володимир Зеленський відвідав Одеську область та взяв участь в нараді з військовими щодо захисту регіону.

"Сьогодні працюємо на Одещині. Розпочали з доповідей військових і наради щодо захисту регіону. Багато важливих питань. Оперативна обстановка та ведення бойових дій у межах відповідальності ОСУВ "Одеса". Ситуація в Чорному морі, протимінні заходи та гарантування безпеки "зернового коридору". Робота ППО Одещини, прикриття Одеси з повітря, інфраструктури "зернового коридору" та наших бригад", – повідомив глава держави у Telegram.

Під час відрядження Зеленський зустрівся із оборонцями, які захищають південь України та вручив їм державні нагороди.

"Дякую за службу, за збиті ворожі цілі, за сміливість і самовідданість у захисті нашої держави та людей", – наголосив глава держави.

Нагадаємо, вчора президент провів тривале і детальне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Зеленський заслухав доповіді Генштабу, Міністерства оборони, прем'єр-міністра, обласної влади, командувачів ОСУВ. Учасники Ставки проаналізували нещодавні атаки проти України – ракети, масовані удари дронів, а також тактику захисту протиповітряної оборони, зокрема NASAMS і Patriot.