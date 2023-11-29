Росіяни обстріляли за добу 11 населених пунктів Донеччини та поранили сімох людей

Протягом минулої доби російська армія завдала 16 ударів по території Донецької області. Внаслідок ворожих атак поранення дістали 7 мирних жителів.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Під ворожий вогонь потрапили 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Покровськ, Торецьк, селища Нью-Йорк, Північне, Щербинівка, села Бердичі, Іжевка, Новоукраїнка, Петрівка. Пошкоджено 45 цивільних об’єктів – 15 житлових будинків, аптечний пункт, підприємства, гаражі, 23 автомобілі.

По Торецьку окупанти били з артилерії та скинули на місто дві авіабомби "ФАБ-500". Внаслідок атак поранено 5 людей. Пошкоджень зазнали підприємство, приватна оселя, автомобілі. Внаслідок артилерійських атак у Північному поранено двох цивільних осіб, зруйновано 6 приватних будинків. По Покровську росіяни завдали удар ракетою. Пошкоджено аптечний пункт, гараж, автомобілі.

В Авдіївці руйнувань зазнали багатоквартирний будинок, гараж та автомобіль. Костянтинівку російські війська обстріляли з РСЗВ "Смерч", пошкодили 3 приватні оселі, гаражне приміщення, 15 автівок.

Нагадаємо, протягом доби 27 листопада російська армія обстріляла 5 населених пунктів Донецької області та пошкодила 10 цивільних об’єктів. Минулося без постраждалих.