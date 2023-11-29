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Росіяни обстріляли за добу 11 населених пунктів Донеччини та поранили сімох людей

Пошкоджено 45 цивільних об’єктів.

Росіяни обстріляли за добу 11 населених пунктів Донеччини та поранили сімох людей

Протягом минулої доби російська армія завдала 16 ударів по території Донецької області. Внаслідок ворожих атак поранення дістали 7 мирних жителів.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Під ворожий вогонь потрапили 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Покровськ, Торецьк, селища Нью-Йорк, Північне, Щербинівка, села Бердичі, Іжевка, Новоукраїнка, Петрівка. Пошкоджено 45 цивільних об’єктів – 15 житлових будинків, аптечний пункт, підприємства, гаражі, 23 автомобілі.

По Торецьку окупанти били з артилерії та скинули на місто дві авіабомби "ФАБ-500". Внаслідок атак поранено 5 людей. Пошкоджень зазнали підприємство, приватна оселя, автомобілі. Внаслідок артилерійських атак у Північному поранено двох цивільних осіб, зруйновано 6 приватних будинків. По Покровську росіяни завдали удар ракетою. Пошкоджено аптечний пункт, гараж, автомобілі.

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В Авдіївці руйнувань зазнали багатоквартирний будинок, гараж та автомобіль. Костянтинівку російські війська обстріляли з РСЗВ "Смерч", пошкодили 3 приватні оселі, гаражне приміщення, 15 автівок.

Нагадаємо, протягом доби 27 листопада російська армія обстріляла 5 населених пунктів Донецької області та пошкодила 10 цивільних об’єктів. Минулося без постраждалих.

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