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Підрозділ російської бригади морської піхоти відмовився іти на штурм на Херсонщині, – Генштаб

Окупанти не виконали наказ через відсутність координації з артилерією, відсутність розвідданих та погану погоду.

Підрозділ російської бригади морської піхоти відмовився іти на штурм на Херсонщині, – Генштаб
Ілюстративне фото
Фото: скрин відео

На окупованій Херсонщині один з підрозділів російської бригади морської піхоти відмовився виконувати наказ іти на штурм. Про це заявив в ефірі телемарафону речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, в районі тимчасово окупованого села Кринки один із підрозділів 810-ї окремої бригади морської піхоти російських окупаційних військ відмовився виконувати наказ іти на штурм позицій ЗСУ. Окупанти мотивували свою відмову відсутністю координації з артилерією, поганими погодними умовами та відсутністю розвідувальних даних.

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Ковальов додав, що проведення штурмових дій також ускладнюють мінні загородження, встановлені загарбниками. Карти цих мінних полів засекречені, а інформація штурмовим підрозділам російських окупантів передається тільки за квадратами і без чітких координат.

За словами річника ЗСУ, протягом місяця внаслідок підривів на власних мінах втрати 810-ї бригади морської піхоти РФ становили близько 50 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни безуспішно наступали на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках. Втрати російських військ склали близько 1 140 осіб.

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