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Уночі Сили ППО знищили 21 безпілотник та 2 ракети ворога, – Повітряні сили

Ще одна ворожа ракета не досягла бажаної цілі.

Уночі Сили ППО знищили 21 безпілотник та 2 ракети ворога, – Повітряні сили
Фото: Сили оборони Півдня

Цієї ночі ворог атакував ударними безпілотниками типу "Shahed" з напрямку Приморсько-Ахтарськ (РФ) та керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

В ударі було задіяно:

  • 21 ударний БплА "Shahed-136/131";
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59.

Основний напрямок удару безпілотників – Хмельниччина, ракет – південь країни.

До відбиття повітряного нападу залучено, винищувачі зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті бойової роботи усі ворожі ударні дрони були знищені в межах Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також були знищені дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя – не досягла бажаної цілі.

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Нагадаємо, вночі 28 листопада протиповітряною обороною був знищений ударний БпЛА типу “Шахед”, а під ранок, на півдні – розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.

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