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Через негоду перекрито рух транспорту на двох автодорогах Миколаївщини

У місцях тимчасового відстою знаходиться близько 585 вантажних транспортних засобів.

Через негоду перекрито рух транспорту на двох автодорогах Миколаївщини
Фото: Пресслужба ДСНС

Наразі, попри негоду в Україні, проїзд на дорогах загального користування забезпечено, за виключенням двох автодоріг.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що станом на вечір 28 листопада перекрито рух для всіх категорій транспорту на 2 автодорогах Миколаївської області:

  • Т-15-06 "Миколаїв - Доманівка - Берізки"; 
  • Т-15-10 "Арбузинка - Нова Одеса".

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Також співробітники ДСНС за час негоди відбуксирували 1783 транспортних засоби. У місцях тимчасового відстою знаходиться близько 585 вантажних транспортних засобів.

Внаслідок стихійного лиха залишаються знеструмленими 357 населених пунктів.

Фото: Пресслужба ДСНС

Фото: Пресслужба ДСНС

Фото: Пресслужба ДСНС

Нагадаємо, внаслідок негоди в Україні загинули 10 людей. Ще 23 людини постраждали, серед них є діти. На державному та регіональному рівнях функціонують штаби з ліквідації наслідків ускладнення погодних умов.

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