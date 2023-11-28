Наразі, попри негоду в Україні, проїзд на дорогах загального користування забезпечено, за виключенням двох автодоріг.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Зазначається, що станом на вечір 28 листопада перекрито рух для всіх категорій транспорту на 2 автодорогах Миколаївської області:
- Т-15-06 "Миколаїв - Доманівка - Берізки";
- Т-15-10 "Арбузинка - Нова Одеса".
Також співробітники ДСНС за час негоди відбуксирували 1783 транспортних засоби. У місцях тимчасового відстою знаходиться близько 585 вантажних транспортних засобів.
Внаслідок стихійного лиха залишаються знеструмленими 357 населених пунктів.
Нагадаємо, внаслідок негоди в Україні загинули 10 людей. Ще 23 людини постраждали, серед них є діти. На державному та регіональному рівнях функціонують штаби з ліквідації наслідків ускладнення погодних умов.