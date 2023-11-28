Генштаб: Українські бійці відбили відбили 16 атак росіян на Бахмутському напрямку і 15 - на Авдіївському

Наші воїни надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області

Упродовж доби відбулось 56 бойових зіткнень. Українські бійці відбили низку атак окупантів на шести напрямках фронту.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Сили оборони відбили чотири атаки.

На Лиманському противник вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Терни Донецької області. Тут українські воїни відбили три атаки.

На Бахмутському росіяни вели штурмові дії в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області, де Сили оборони відбили 16 атак.

На Авдіївському ворог вів безуспішні штурмові дії біля Степового, Авдіївки, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області. Тут наші бійці відбили 15 атак.

На Мар’їнському українські воїни відбили 12 атак противника в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник двічі безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, п'ять засобів протиповітряної оборони, дев'ять артилерійських засобах та станцію радіоелектронної боротьби росіян.

Ворог завдав 11 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на фронті станом на 18.00 28 листопада така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Єліне Чернігівської області; Середина-Буда, Бояро-Лежачі, Басівка, Степок, Грабовське, Попівка Сумської області; Гранів, Стариця, Плетенівка, Землянки Харківської області;

на Куп’янському окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Іванівки та Степової-Новоселівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області;

на Лиманському ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Спірне Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області;

на Бахмутському загарбники завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Торецьк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Маркове, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області;

на Авдіївському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Суха Балка, Очеретине, Степове, Авдіївка, Нетайлове, Невельське Донецької області;

на Мар’їнському під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів Донецької області, серед них Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка;

на Шахтарському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Богоявленка, Пречистівка, Благодатне, Старомайорське Донецької області;

на Запорізькому артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Щербаки, Кам'янське Запорізької області;

на Херсонському ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав та Козацьке Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Дудчани, Львове, Микільське Херсонської області та Дмитрівка, Очаків Миколаївської області.

Українські воїни надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Нагадаємо, вночі 28 листопада українська ППО знищила ударний БпЛА типу “шахед”, а під ранок на півдні України збили розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.

Також під час повітряної тривоги ворог завдав ракетного удару по території підприємства в одному з районів Запоріжжя.