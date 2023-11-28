Росіяни платитимуть батькам на ТОТ, аби їхні діти мали громадянство РФ і ходили в окупаційну школу

Загарбники вирішили підкупити батьків, що проживають на тимчасово окупованих територіях, аби їхні діти стали "росіянами".

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, рашисти мають намір платити батькам по 15 тисяч рублів щороку за двох умов:

дитина має бути громадянином РФ;

ходити в окупаційну школу.

"Таким чином хочуть і паспортизувати юних мешканців, і промити їм мізки. Загарбники не розуміють, що всі їхні зусилля марні. Південь - це Україна", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, у школах ТОТ Херсонщини усіх першокласників зарахували в “Орлята Росії”. Це дитяче крило псевдоволонтерського руху “Рух перших”, який фінансується Кремлем. За інформацією Нацспротиву, дітей примусово заставляють вступати до лав "Орлят ", також вони повинні відвідувати пропагандистські заходи.

Крім того, окупаційні адміністрації на тимчасово загарбаних землях отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунства. В подальшому їх депортують.