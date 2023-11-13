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Росіяни намагаються знищити самоідентифікацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях

Окупанти продовжують "промивати мізки" українським дітям. 

Росіяни намагаються знищити самоідентифікацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях
Фото: Центр національного спротиву

Росіяни проводять активну політику знищення самоідентифікації покоління українців на тимчасово окупованих територіях та проводять активну російську пропаганду у школах, — інформує Центр національного спротиву.

"У школах ТОТ Херсонщини усі першачки були зараховані у “Орлята росії” – дитяче крило псевдоволонтерського руху “рух перших”, який фінансується кремлем. Фактично “орлята” це аналог радянських “жовтенят”, — пише ЦНС.

За інформацією Нацспротиву, дітей примусово заставляють вступати до лав "Орлят Росії", також першачки повинні відвідувати пропагандистські заходи, де їм будуть "промивати мізки з самого малечку". 

Росіяни почали вербувати студентів на тимчасово окупованих територіях. Вони планують провести “міжнародний молодіжний форум”, в якому, за задумом, мають взяти участь “волонтери” з тимчасово окупованих територій.

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