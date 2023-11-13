Британія передала українським військовим зимовий одяг та спорядження

Напередодні зими Велика Британія надала спорядження та зимовий одяг для військових України. Йдеться про сухпайки, шоломи, комплекти зимового одягу та бронежилети. Про це повідомили у Міноборони Британії в мережі "Х".

"Для підтримки Збройних Сил України в зимові місяці ми надали різний необхідний одяг та спорядження", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, українські військові отримали понад 25 тис. комплектів зимового одягу, понад 10 тис. комплектів бронежилетів, понад 82 тисячі шоломів та більше як 70 тис. сухпайків.

Велика Британія надасть пакет фінансової допомоги для України, який включатиме 3 млрд доларів додаткових гарантій для розблокування кредитування Світового банку.