Боррель: ЄС закликає ХАМАС до негайного звільнення всіх заручників

Європейський союз серйозно стурбований поглибленням гуманітарної кризи в секторі Газа, усі 27 країн-членів закликали ХАМАС негайно звільнити всіх заручників.
Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.
"Ми закликаємо ХАМАС негайно і беззастережно звільнити всіх заручників. Ми засуджуємо використання Хамасом лікарень та цивільних осіб як живий щит", - написав він у соцмережі Х.
Боррель наголосив, що цивільним особам має бути дозволено залишити зону бойових дій.
"Бойові дії завдають серйозної шкоди лікарням і завдають жахливих втрат мирному населенню", - зазначив він.
Крім того, ЄС закликає Ізраїль виявляти "максимальну стриманість", щоб забезпечити захист цивільного населення.
"Міжнародне гуманітарне право передбачає, що лікарні, медикаменти та цивільні особи усередині лікарень мають бути захищені", - додав Боррель.
Нагадаємо, 31 жовтня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі розповів, що Армія оборони Ізраїлю має дані про 245 людей, які перебувають у полоні ХАМАСу.
Наразі відомо про 21 загиблого та одного зниклого безвісти українця в Ізраїлі внаслідок нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня.
Чому Україні час визнати ХАМАС терористичною організацією, читайте в матеріалі LB.ua.