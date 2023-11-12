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Боррель: ЄС закликає ХАМАС до негайного звільнення всіх заручників

Цивільним особам має також бути дозволено залишити зону бойових дій.

Боррель: ЄС закликає ХАМАС до негайного звільнення всіх заручників

Європейський союз серйозно стурбований поглибленням гуманітарної кризи в секторі Газа, усі 27 країн-членів закликали ХАМАС негайно звільнити всіх заручників.

Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Ми закликаємо ХАМАС негайно і беззастережно звільнити всіх заручників. Ми засуджуємо використання Хамасом лікарень та цивільних осіб як живий щит", - написав він у соцмережі Х.

Боррель наголосив, що цивільним особам має бути дозволено залишити зону бойових дій.

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"Бойові дії завдають серйозної шкоди лікарням і завдають жахливих втрат мирному населенню", - зазначив він.

Крім того, ЄС закликає Ізраїль виявляти "максимальну стриманість", щоб забезпечити захист цивільного населення.

"Міжнародне гуманітарне право передбачає, що лікарні, медикаменти та цивільні особи усередині лікарень мають бути захищені", - додав Боррель.

Нагадаємо, 31 жовтня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі розповів, що Армія оборони Ізраїлю має дані про 245 людей, які перебувають у полоні ХАМАСу.

Наразі відомо про 21 загиблого та одного зниклого безвісти українця в Ізраїлі внаслідок нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня. 

Чому Україні час визнати ХАМАС терористичною організацією, читайте в матеріалі LB.ua.

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