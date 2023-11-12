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У Фінляндію не впускатимуть велосипедистів із Росії, - ЗМІ

Були випадки, коли росіяни намагалися перетнути кордон без необхідних паперів, без працюючих велосипедних ліхтарів та шоломів.

У Фінляндію не впускатимуть велосипедистів із Росії, - ЗМІ
Кордон Фінляндії та РФ
Фото: yle.fi

Фінські прикордонники заявили, що в країну більше не впускатимуть велосипедистів із Росії.

Про це повідомляє Yle.

Зазначається, що в останні дні на фінсько-російському кордоні були помічені зміни також у транспортних засобах, які використовуються для в'їзду до Фінляндії. За словами заступника командувача Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Юкка Луккарі, нелегальні мігранти часто намагалися в'їхати до Фінляндії велосипедами.

"За останній тиждень таких випадків було близько 30. Це явище, що вочевидь зростає", - сказав він.

Раніше люди, які перетинали кордон велосипедами, використовували їх для коротких місцевих поїздок.

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"Тепер люди намагалися перетнути кордон без необхідних паперів, без працюючих велосипедних ліхтарів та шоломів", - сказав Луккарі. 

Нагадаємо, раніше Фінляндія заборонила в'їзд російських легкових автомобілів. У вересні прикордонна служба оголосила, що автомобілі, зареєстровані в Росії, більше не пропускатимуть до Фінляндії.

Також повідомлялося, що Фінляндія зміцнить паркан на кордоні з Росією після шквалу критики щодо його міцності.

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