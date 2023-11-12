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ЦАХАЛ виявив на базі ХАМАСу переклад книги Гітлера "Майн кампф"

"ХАМАС сповідує ідеологію Гітлера, відповідального за знищення єврейського народу".

ЦАХАЛ виявив на базі ХАМАСу переклад книги Гітлера "Майн кампф"
Бойовики ХАМАС у Газі, ілюстративне фото
Фото: CHRIS MCGRATH

Ізраїльські військові виявили на одній з баз бойовиків ХАМАС перекладений на арабську мову примірник книги Адольфа Гітлера "Майн кампф".

Про це ЦАХАЛ повідомляє у соцмережі Х.

"Ніколи знову – це Зараз. Сили ЦАХАЛу виявили примірник сумнозвісної книги Гітлера "Майн кампф", перекладений арабською мовою, у дитячій спальні, яка використовувалася як база терористів ХАМАСу в Газі", – йдеться у повідомленні.

Книга була знайдена серед особистих речей одного з терористів, з анотаціями та витягами з неї.

"ХАМАС сповідує ідеологію Гітлера, відповідального за знищення єврейського народу", – наголосили в ЦАХАЛ.

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Нагадаємо, ЦАХАЛ заявив про ліквідацію командира ХАМАСу, який тримав у заручниках майже тисячу жителів Гази в лікарні Рантісі та перешкоджав їм евакуюватися.

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