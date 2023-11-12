ЦАХАЛ виявив на базі ХАМАСу переклад книги Гітлера "Майн кампф"

Ізраїльські військові виявили на одній з баз бойовиків ХАМАС перекладений на арабську мову примірник книги Адольфа Гітлера "Майн кампф".

Про це ЦАХАЛ повідомляє у соцмережі Х.

"Ніколи знову – це Зараз. Сили ЦАХАЛу виявили примірник сумнозвісної книги Гітлера "Майн кампф", перекладений арабською мовою, у дитячій спальні, яка використовувалася як база терористів ХАМАСу в Газі", – йдеться у повідомленні.

Never again is NOW.



IDF forces discovered a copy of Hitler's infamous book "Mein Kampf"—translated into Arabic—in a child’s bedroom used as a Hamas terrorist base in Gaza.



The book was discovered among the personal belongings of one of the terrorists, featuring annotations and… pic.twitter.com/XMOE3jgKmm — Israel Defense Forces (@IDF) November 12, 2023

Книга була знайдена серед особистих речей одного з терористів, з анотаціями та витягами з неї.

"ХАМАС сповідує ідеологію Гітлера, відповідального за знищення єврейського народу", – наголосили в ЦАХАЛ.

Нагадаємо, ЦАХАЛ заявив про ліквідацію командира ХАМАСу, який тримав у заручниках майже тисячу жителів Гази в лікарні Рантісі та перешкоджав їм евакуюватися.