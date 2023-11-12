Ізраїль продав Фінляндії систему протиракетної оборони "Праща Давида"

Фінляндія закупила у Ізраїлю систему протиракетної оборони David's Sling (Праща Давида). Угода оцінюється приблизно у 317 млн євро.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство оборони Ізраїлю.

”Підписано історичну угоду про закупівлю Фінляндією системи "David's Sling". Генеральний директор Міноборони генерал-майор Еяль Замір підписав угоду про продаж Фінляндії системи”, – йдеться у повідомленні.

David's Sling – одна з провідних світових систем перехоплення передових загроз, включаючи балістичні ракети, крилаті ракети, літаки та безпілотники. Система продемонструвала високоефективні можливості в умовах війни, що триває, у різних складних сценаріях.

Система David's Sling розроблена спільно у рамках співпраці Міністерства оборони Ізраїлю та Агентства протиракетної оборони США разом з основним підрядником Rafael Advanced Defense.

Нагадаємо, у серпні США дозволили Ізраїлю продати Фінляндії систему протиракетної оборони David’s Sling (“Праща Давида”). Фінляндія оголосила про бажання придбати систему наступного дня після приєднання до НАТО, але для цього треба було схвалення США, які спільно із Ізраїлем розробили систему.