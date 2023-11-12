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ЦАХАЛ заявив про готовність евакуювати немовлят із лікарні «Аль-Шифа» у Газі

У лікарні закінчилися вода, кисень та пальне.

ЦАХАЛ заявив про готовність евакуювати немовлят із лікарні «Аль-Шифа» у Газі
Фото: EPA/UPG

Армія Ізраїлю заявила, що готова евакуювати немовлят із найбільшої лікарні Гази на прохання персоналу. Директор лікарні «Аль-Шифа» розповів, що у них закінчилися вода, кисень та пальне, – повідомляє Reuters.

Речник армії Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські військові допоможуть евакуювати немовлят із лікарні на прохання персоналу «Аль-Шифа».

Також, директор лікарні Мухаммад Абу Салмія, сказав телеканалу Al Jazeera, що захист пацієнтів є пріоритетом. У лікарні закінчилися запаси води, кисню та пального.

«Недоношені діти, пацієнти реанімації і навіть поранені не можуть вижити без електрики. Якщо війська Ізраїлю хочуть евакуювати поранених у будь-яке місце світу, яке безпечніше, ніж сектор Газа, ми не проти цього», – заявив Абу Салмія.

Ізраїль заявив, що лікарі, пацієнти та тисячі евакуйованих, які знайшли притулок у лікарнях на півночі Гази, повинні залишити країну, щоб ЦАХАЛ міг далі боротися з озброєними бойовиками ХАМАС, які розмістили командні центри саме в лікарнях.

Нагадаємо, з території півночі Гази евакуювали вже 214 українців. 

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