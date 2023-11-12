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Міністра оборони Хорватії звільнили після того, як він спричинив смертельну ДТП

Маріо Баножич також отримав серйозні травми і був госпіталізований.

Міністра оборони Хорватії звільнили після того, як він спричинив смертельну ДТП
міністр оборони Хорватії Маріо Баножич
Фото: EPA/UPG

Міністра оборони Хорватії Маріо Баножича було звільнено в суботу, 11 листопада, після того, як він, ймовірно, спричинив дорожню аварію, в якій одна людина загинула, а сам міністр також отримав серйозні травми.

Про це повідомляє AP. 

Міністр оборони Маріо Банозич обганяв вантажівку в погану погоду і врізався у фургон, що їхав у зустрічному напрямку. Водій фургона загинув у результаті аварії, а Баножич був госпіталізований із серйозними травмами.

“Я звільнив міністра Баножича з посади міністра оборони, враховуючи надзвичайні обставини”, — заявив прем’єр-міністр Андрей Пленкович невдовзі після публікації перших даних про катастрофу на сході Хорватії.

Аварія сталася близько 6 години ранку в суботу. 44-річний Баножич був за кермом особистого автомобіля та перебував у салоні сам.

Зразки крові та сечі Баножича були взяті для аналізу.

У нього забої головного мозку, а також політравма тіла. Він залишився під наглядом, але його життю нічого не загрожує.

Місцевий новинний портал Index повідомив, що Баножич, очевидно, їхав на полювання, коли потрапив у ДТП. 

Нагадаємо, 3 листопада на Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину. 9 листопада суд обрав йому запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

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