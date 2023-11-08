На Закарпатті водій збив прикордонника на блокпосту

Прикордонника з численними травмами різного ступеню важкості госпіталізували до лікарні.

На блокпосту у с. Яноші Закарпатської області водій збив прикордонника, який ніс службу на блокпосту.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Закарпатській області.

“34-річний житель міста Рахів, керуючи автомобілем Audi, здійснював маневр обгону автомобіля, який зупинився для спецперевірки. Під час обгону водій виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на 21-річного співробітника ДПСУ. Останній саме перебував на проїжджій частині дороги”, - повідомили в поліції.

Зазначається, що прикордонника з численними травмами різного ступеню важкості госпіталізували до лікарні.

Як з'ясувалось, водій Audi перебував за кермом тверезим.

Слідчі затримали його та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Також слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. За скоєне водію загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керування до 3 років.

Нагадаємо, ввечері 6 листопада у Києві водій автомобіля "Рено" збив співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту та саме переходила проїжджу частину по пішохідному переході.