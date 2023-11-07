В Києві на місяць обмежать рух на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе

З середи, 8 листопада, в Києві буде частково обмежено рух транспорту на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Часткове обмеження руху триватиме до 10 грудня.
Дорожні робочі виконуватимуть ремонтні роботи борту та проїжджої частини естакади.
Водіїв просять враховувати ці обмеження під час планування маршруту.
Нагадаємо, з 5 жовтня до 15 листопада в Києві на шляхопроводі біля ст. м. “Лівобережна” обмежено рух транспорту. Це пов'язано із тим, що на перетині просп. Броварського з вул. Шептицького дорожні робочі будуть проводити ремонт деформаційних швів шляхопроводу.