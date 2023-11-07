Ізраїль — Газа: Макрон у дипломатичному шпагаті
Ізраїль — Газа: Макрон у дипломатичному шпагаті
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Від вибуху невідомого предмета загинув помічник Залужного Геннадій Частяков
Від вибуху невідомого предмета загинув помічник Залужного Геннадій Частяков
Сили оборони знищили ще 890 окупантів та 5 ворожих танків, – Генштаб
Сили оборони знищили ще 890 окупантів та 5 ворожих танків, – Генштаб
Залужний захищатиме дисертацію в Одеській юридичній академії
Залужний захищатиме дисертацію в Одеській юридичній академії
Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, – Клименко
Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, – Клименко
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони
Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Києві на місяць обмежать рух на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе

Часткове обмеження руху триватиме до 10 грудня.

В Києві на місяць обмежать рух на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе
Фото: autocentre.ua

З середи, 8 листопада, в Києві буде частково обмежено рух транспорту на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Часткове обмеження руху триватиме до 10 грудня.

Дорожні робочі виконуватимуть ремонтні роботи борту та проїжджої частини естакади.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Фото: КМДА

Водіїв просять враховувати ці обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, з 5 жовтня до 15 листопада в Києві на шляхопроводі біля ст. м. “Лівобережна” обмежено рух транспорту. Це пов'язано із тим, що на перетині просп. Броварського з вул. Шептицького дорожні робочі будуть проводити ремонт деформаційних швів шляхопроводу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies