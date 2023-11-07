В Києві на місяць обмежать рух на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе

З середи, 8 листопада, в Києві буде частково обмежено рух транспорту на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Часткове обмеження руху триватиме до 10 грудня.

Дорожні робочі виконуватимуть ремонтні роботи борту та проїжджої частини естакади.

Фото: КМДА

Водіїв просять враховувати ці обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, з 5 жовтня до 15 листопада в Києві на шляхопроводі біля ст. м. “Лівобережна” обмежено рух транспорту. Це пов'язано із тим, що на перетині просп. Броварського з вул. Шептицького дорожні робочі будуть проводити ремонт деформаційних швів шляхопроводу.