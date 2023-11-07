Заступниця директора столичного Іподрому вимагала хабар за надання в оренду приміщень для зберігання гуманітарки, – прокуратура

Її затримали під час одержання першої частини неправомірної вигоди.

Офіс Генпрокурора повідомив про затримання заступниці директора КП “Київський Іподром”.

За даними слідства, посадовиця вимагала у керівника благодійної організації надати їй 108 тис грн хабаря за безперешкодне використання приміщень іподрому для зберігання гуманітарної допомоги.

Під час одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 18 тис грн її затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення її від посади.

Нагадаємо, в Україні вводять єдину систему контролю за гуманітаркою. Тим часом волонтери вимагають перенести запуск. Про те, що саме їх непокоїть, читайте у матеріалі LB.ua.