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Заступниця директора столичного Іподрому вимагала хабар за надання в оренду приміщень для зберігання гуманітарки, – прокуратура

Її затримали під час одержання першої частини неправомірної вигоди.

Заступниця директора столичного Іподрому вимагала хабар за надання в оренду приміщень для зберігання гуманітарки, – прокуратура
Фото: Офіс Генпрокурора

Офіс Генпрокурора повідомив про затримання заступниці директора КП “Київський Іподром”. 

За даними слідства, посадовиця вимагала у керівника благодійної організації надати їй 108 тис грн хабаря за безперешкодне використання приміщень іподрому для зберігання гуманітарної допомоги.

Під час одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 18 тис грн її затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення її від посади.

Нагадаємо, в Україні вводять єдину систему контролю за гуманітаркою. Тим часом волонтери вимагають перенести запуск. Про те, що саме їх непокоїть, читайте у матеріалі LB.ua.

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