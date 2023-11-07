Вчасне підсилення ППО: на бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів, – Зеленський

Також глава держави отримав звіти про надходження боєприпасів.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів щоденний селектор.

“Отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу. На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Вчасне підсилення нашої ППО до зими”, - йдеться у повідомленні.

Також глава держави заслуавх зведення з фронту: бойові дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках та на півдні.

Крім того, на селекторі заслухали дані розвідок щодо ситуації на ТОТ, у Чорноморському регіоні та в країнах ОДКБ. Служба безпеки відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи.

Нагадаємо, вчора, 6 листопада, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна отримала всі обіцяні засоби ППО від західних союзників. Однак цієї кількості недостатньо, аби "закрити небо".