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Через російські обстріли пошкоджена газова інфраструктура у двох областях

Без світла залишаються частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях.

Через російські обстріли пошкоджена газова інфраструктура у двох областях
Ілюстративне фото
Фото: Міненерго

Внаслідок ворожих обстрілів зазнала пошкоджень газова інфраструктура у Дніпропетровській та Сумській областях. Є відключені абоненти, ремонтні роботи тривають.

Про це повідомляє у Facebook Міненерго.

Однак через теплу погоду рівень споживання газу в Україні менший, ніж минулого року у цей період, на понад 13 млн кубометрів за добу. Це дозволяє активно накопичувати його запаси у сховищах – наразі у ПСГ понад 16 млрд кубів газу. Також достатньо запасів вугілля та мазуту на складах.

Вчора у денні години (з 12:00 до 15:00) Україна знову активувала аварійне постачання електроенергії до Польщі. Сумарна величина переданих надлишків електроенергії склала 900 МВт·год.

При цьому вчора два енергоблоки генеруючих потужностей було виведено у короткостроковий ремонт у межах однієї доби.

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На Донеччині за минулу добу внаслідок бойових дій вимикались майже 4 900 абонентів. На Сумщині з технологічних причин було знеструмлено 189 споживачів. Тривають роботи з відновлення енергопостачання.

На Чернігівщині внаслідок технологічних порушень було відключено 2 500 абонентів. Роботи із заживлення тривають. На Дніпропетровщині 35 споживачів знеструмлювалися внаслідок бойових дій. Усіх заживлено.

Електромережі Харківщини внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень. Обсяг руйнувань з’ясовується.

Залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях. Загалом за добу заживили понад 5 800 абонентів.

Нагадаємо, вдень 6 листопада не було світла у частини споживачів Донецької, Запорізької, Чернігівської, Миколаївської, Харківської, Херсонської та Львівської областей.

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