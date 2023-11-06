«Українські розподільні мережі» отримали пакети акцій п'яти обленерго

Йдеться про ПАТ «Запоріжжяобленерго», ВАТ «Тернопільобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», АТ «Харківобленерго» та АТ «Сумиобленерго» (25%).

Міністерство енергетики передало «Українським розподільним мережам» державні пакети акцій ще п’яти обленерго.

Про це йдеться на сайті міністерства.

Йдеться про ПАТ «Запоріжжяобленерго», ВАТ «Тернопільобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», АТ «Харківобленерго» та АТ «Сумиобленерго» (25%).

Таким чином «Українські розподільні мережі» набули право акціонера вже у семи операторах системи розподілу електроенергії у різних регіонах країни (на момент створення до складу товариства входили АТ «Хмельницькобленерго» та АТ «Миколаївобленерго»).

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що важливою складовою роботи товариства є єдина технічна політика та уніфікація потреб у закупівлях електроенергетичного обладнання. Тож такий крок Міненерго сприятиме посиленню ефективності роботи компаній та відповідно надійності надання послуг споживачам.

Нагадаємо, раніше ВАКС націоналізував активи підсанкційних російських олігархів, серед яких виявили ПрАТ "Рівнеобленерго" (93,2%), АТ "Херсонобленерго" (99,9 %), АТ "Чернівціобленерго" (96,8%), АТ "Житомиробленерго" (95,5%) та ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%).

Нацкомісія з регулювання енергоринку за результатами позапланової виїзної перевірки оштрафувала "Тернопільобленерго" за порушення графіків відключень електропостачання.