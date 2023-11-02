Україна вперше продала за європейськими правилами доступ до міждержавних ліній електропередачі

Аукціони пройшли на платформі «Укренерго» одночасно для румунських та українських учасників ринку.

Вперше доступ до міждержавних інтерконекторів для експорту та імпорту електроенергії продали за європейськими правилами.

Про це повідомило НЕК "Укренерго".

Добові спільні аукціони відбулися за напрямками Україна - Румунія та Румунія – Україна.

Аукціони пройшли на платформі «Укренерго» одночасно для румунських та українських учасників ринку.

"День поставки – 3 листопада. Максимальна пропускна спроможність на експорт, яку була запропонована, склала 200 МВт, на імпорт – 400 МВт. В результаті на експорт в денні та нічні години розподілена пропускна спроможність склала 60 МВт (100 МВт в окрему годину), а на імпорт – від 80 до 170 МВт в окремі години. За правилами аукціону, оскільки куплений обсяг потужності менше запропонованого, перетин був розподілений учасникам ринку безоплатно майже в усіх годинах доби", - розповіли в українській компанії.

Укренерго зазначило, що аукціони з доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів між Україною та Румунією наша держава буде проводити щоденно з 10.15 до 11.00 на аукціонній платформі НЕК.

Як пояснили в компанії, такі спільні аукціони значно підвищують конкуренцію та прозорість формування ціни імпортованої або експортованої електроенергії. Натомість при односторонніх аукціонах гравці в одній країні не знають, скільки заплатили учасники аукціону в іншій. При цьому вартість доступу до перетину – суттєва складова імпортної та експортної ціни.

Також спільні аукціони значно простіші та швидші, вони дозволяють імпортерам та експортерам працювати ефективніше. До того ж, це вимога ЄС щодо реформування українського ринку електроенергії.

«Укренерго» очікує, що спільні аукціони з Польщею, Угорщиною, Словаччиною запрацюють на загальноєвропейській платформі JAO в першому кварталі 2024 року.

Українська сторона («Укренерго», НКРЕКП) виконала всі необхідні для цього умови та зараз очікуємо на рішення регуляторів країн-сусідів.

Нагадаємо, влітку Укренерго та словацький оператор системи передачі SEPS підписали угоду, яка визначає порядок проведення та розподілу коштів від аукціонів з доступу до міждержавних інтерконекторів між операторами двох енергосистем. Зважаючи на війну та постійні ризики від обстрілів, доступ до міждержавних перетинів вирішили розхподілити лише на короткостроковий період на добових аукціонах.