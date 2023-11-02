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ВМС: Новий морський коридор перетворився на експортно-імпортний, обсяги експорту зростатимуть

Військові працюють над розширенням коридору.

ВМС: Новий морський коридор перетворився на експортно-імпортний, обсяги експорту зростатимуть
Фото: EPA/UPG

Новий морський коридор, який запрацював у серпні цього року, перетворився з експортного на експортно-імпортний.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері Freeдом, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Плетенчука, прогнозують зростання обсягів експорту. Наразі через позитивну динаміку значно знизилися ставки страхування суден.

"Також ми вважаємо, що кількість суден збільшуватиметься… Тобто найсміливіші пішли, незалежно від того, що були досить високі ставки зі страхування - близько 5% від вартості судна вантажу, наскільки мені відомо. Знайшлися сміливці, які пішли першими", - зауважив речник ВМС.

Плетенчук додав, що за його інформацією, морським коридором уже зайшли в українські порти понад 70 суден, близько 60 - вийшли.

Для безпеки і розширення морського коридору Військово-морські сили ЗСУ докладають максимум зусиль.

"Звичайно, росіянам це дуже не подобається. Звичайно, їм це стоїть поперек горла, те, що обійшлося без них, те, що вони не можуть "обілечувати", ось є таке слово у росіян. І ось це саме те, на чому вони звикли грати, той геополітичний інструмент, який їм був дуже зручний у морі", - сказав Плетенчук.

Наразі експорт новим каналом наближається до позначки в 1,6 млн тонн. 

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Нагадаємо, у серпні Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до її портів або виходять із них. 

Минулого місяця міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський повідомив, що за час роботи тимчасового морського коридору Україна експортувала в країни Європейського Союзу та Африки майже 700 тис. тонн зерна.

Тим часом Президент Володимир Зеленський анонсував створення нового "зернового коридору" через Молдову та Румунію.

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