Данілов: РФ готує план внутрішньої дестабілізації і може розгорнути чергову "Партію регіонів"

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що заява російського міністра оборони про готовність до "постконфліктного врегулювання української кризи" свідчить про відсутність у РФ спроможностей перемогти Україну військовим шляхом.

Через це, на погляд Данілова, росіяни запускатимуть інший план, що полягає у внутрішній дестабілізації. Такі слова секретаря наводить пресслужба РНБО в Facebook.

Секретар РНБО України пояснив, що росіяни готують політичні проєкти – так звану російськомовну фронду, яка раніше була присутня у Верховній Раді.

"Вони розгорнуть наступні свої політичні проєкти, умовно кажучи, «Партія регіонів №3». Вони збираються відроджувати рухи, які вже давно були на політичному цвинтарі. Цим питанням вони зараз активно займаються", – додав він.

Як відомо, Україна відкидає можливість переговорів із ворогом, доки російська армія перебуває на українській території. Українська влада наголошувала, що переговори можливі лише після виходу армії України на міжнародно визнані кордони.