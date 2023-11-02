BBC: офшорна фірма створила низку компаній для користування найближчим оточенням Путіна

Офшорна компанія допомогла створити низку фірм, якими користувалися члени найближчого оточення президента РФ включно із власником "групи Вагнера" Євгеном Пригожиним. Про це йдеться у розслідуванні BBC.

Йдеться про Alpha Consulting, яка також допомогла створити понад 900 товариств із обмеженою відповідальністю у Великій Британії, що використовували лазівку, щоб приховати справжніх власників. Одне з цих товариств було залучене до користування нафтовим танкером, який порушував санкції, ще деякі вчиняли інші правопорушення.

Alpha Consulting запевнила журналістів, що завжди дотримувалася закону.

Розслідування BBC, Finance Uncovered і Seychelles Broadcasting Corporation проаналізувало внутрішні документи Alpha і тисячі записів компаній, щоб ідентифікувати деяких людей, які таємно отримували вигоду від роботи офшорної фірми, розташованої в острівній державі в Індійському океані.

Окрім обслуговування членів найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна, Alpha Consulting була фабрикою секретності і допомагала використовувати лазівку в законодавстві Великої Британії. Деякі з товариств, які вона допомогла створити, були залучені до ймовірного шахрайства, а одне звинуватили у втручанні у вибори за кордоном.

"Одним із тих, хто скористався послугами «Альфи», був Євген Пригожин, керівник групи Вагнера, який помер на початку цього року. Його компанія Beratex Group Ltd потрапила під санкції Сполучених Штатів у 2019 році як прихована компанія, яка приховувала право власності на його приватний літак і яхту", – йдеться у розслідуванні.

Витік документів, отриманих Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів і вивчених у рамках розслідування Pandora Papers 2021 року, показує, що Alpha допомогла створити Beratex на Сейшельських островах, а прихованим бенефіціарним власником була записана літня теща Пригожина.

"Альфа" заявила, що "ніколи не була залучена до жодної комерційної діяльності" з Beratex.

Ще одним клієнтом "Альфи" був друг і соратник президента РФ Леонід Рейман. У 2006 році, коли він був міністром зв’язку Росії, швейцарський суд визнав Реймана таємним власником компанії, яка отримувала корупційні платежі.

Розслідування також показує, що "Альфа", якою керує росіянка Вікторія Вальковська, допомогла створити 927 товариств з обмеженою відповідальністю – кожне п’яте з зареєстрованих в Англії, Уельсі та Північній Ірландії з 2017 року.

Журналісти стверджують, що їхнє розслідування показує, що Alpha допомогла створити товариства з обмеженою відповідальністю, які використовувалися для придбання активів і приховування їхніх власників, зокрема нафтового танкера Delfi, який забруднив узбережжя України після того, як зазнав аварії у 2019 році.

У ході розслідування влада отримала документи, які ідентифікують власника танкера як товариство з обмеженою відповідальністю з Кардіффа під назвою Mister Drake PC. Як і багато інших фірм, які Alpha допомогла створити, вона, ймовірно, частково належала жителю Сейшельських островів Лютеру Денісу, який значиться генеральним партнером 184 британських товариств з обмеженою відповідальністю.

Але внутрішні документи свідчать, що такі партнери, як Денис, передають усі свої повноваження таємному "бенефіціарному власнику". Денис є одним із 12 номінальних або фіктивних партнерів, наданих і оплачених Alpha, які часто нічого не знають про те, чим насправді займаються фірми, які вони допомагають створити. Після аварії суд наклав штраф на Mister Drake PC, але він так і не зміг ідентифікувати справжнього власника, і штраф так і не був сплачений.

"Наше розслідування знайшло внутрішні документи Alpha, у яких бенефіціарним власником Mister Drake PC є Алла Ковтунова, мати колишнього місцевого політика в нині забороненій в Україні проросійській Партії регіонів", – додали в BBC.

"Альфа" заявила, що їй "не відомо про жодну з заявлених дій щодо цієї компанії".

У вересні 2020 року Лютер Деніс був зазначений у документах іншого партнерства, Cilkon PC, яке цього разу було залучено до управління нафтовим танкером під назвою Ostra. Танкер вже порушував санкції в 2019 році.

Крім того, Alpha, можливо, порушила закон щодо шотландських партнерств, який вимагає розкриття інформації про людей, які їх контролюють. У березні 2017 року залучена фірма Biniatta Trade LP заплатила американському лобісту від імені Лулзіма Баші – тодішнього лідера Демократичної партії Албанії. Лобіст організував доступ до політиків-республіканців і збір коштів, де Баші зміг сфотографуватися з тодішнім президентом Дональдом Трампом, що пізніше використали під час виборчої кампанії в Албанії. Розвідка США вважала, що виборча кампанія Баші, гаслом якої було "Зробимо Албанію знову великою", була таємно підтримана Росією на $500 000.

У 2023 Рада Європи доручила Баші підготувати резолюцію про відбудову України. Він сказав, що не має конфлікту інтересів у цьому питанні.