Bihus: поліція досі охороняє неконфісковані маєтки і готель Марченко та Медведчука

Пов'язані з Медведчуком особи та фірми сплачують за послуги охорони родини, всі активи якої мали бути арештовані.

Поліція охорони продовжує надавати послуги неконфіскованим маєткам підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, що також є фігуранткою кримінальних проваджень. Про це йдеться у розслідуванні Bihus info.

Це київський маєток Марченко, готель Медведчука "Бескид" та дача "Ведмежа діброва". За даними журналістів, особи та компанії, які найняли поліцію охорони для цих об'єктів, змінилися в 2022.

Маєток Марченко арештований, але не переданий в управління державі. Там досі присутня поліція охорони, яка надає охоронні послуги на платній основі.

Найняла поліцію охорони в маєток Марченко фізична особа Сіропіл О. М., – повідомили Bihus.Info в Управлінні поліції охорони з фізичної безпеки в Києві.

"Як виявила редакція, найімовірніше ідеться про Олександра Миколайовича Сіропола – завгоспа Медведчука з його особистого маєтку. У телефонних книжках інших людей Олександр Сіропіл підписаний як «Саша Завгосп Мед», «Саша завхоз Пуща», «Саша Управляющий Пуща», «Александр Вышгородская 152», «Александр Хутор Редьки Борода» тощо. Усе це – назви, що вказують на місце розташування власного маєтку Медведчука під Києвом", – зазначили журналісти.

Договір з поліцією охорони Сіропіл підписав у жовтні 2022 р. До того за охорону будинку Марченко платив її син Богдан. З сином Марченко поліція уклала договір невдовзі після повномасштабного вторгнення РФ, у березні 2022.

"Тобто попри санкції з блокування усіх активів Медведчука і Марченко, їм, вочевидь, вдається оплачувати послуги поліції охорони в будинку Марченко за допомогою завгоспа Медведчука", – йдеться у розслідуванні.

Охороняє поліція і ще два об'єкти родини Медведчука. Це SPA-готель “Бескид”, що розташований в урочищі Йозифсталь Івано-Франківської області. Він досі належить компанії “Укркапітал” – фірми Медведчука, переписаної на Марченко. Готель арештований і переданий в тимчасове управління АРМА. Він не працює. Поліції охорони платять за спостереження за системами тривожної сигналізації. Охороняти готель поліцію найняла компанія ТОВ “Файрікс Груп”.

"Зовні вона не веде до Медведчука. Але пояснити бажання цієї фірми оплачувати охорону готелю Медведчука можна саме тим, що вона діє в інтересах Медведчука-Марченко", – вважають розслідувачі.

Дата укладання договору з поліцією охорони в готелі “Бескид” — липень 2022 р. — також виключає, що поліцію охорони найняли управителі від держави, адже договір укладений ще до передачі готелю в управління АРМА. Судячи з відповіді Управління поліції охорони в Івано-Франківській області, договір досі чинний.

Закарпатська дача Медведчука “Ведмежа діброва” у Жденієво усе ще належить фірмі “Спорт-Тур” Медведчука-Марченко. Вона арештована, передана в управління АРМА, але не конфіскована, і не має тимчасового управителя. Натомість тут все ще присутня поліція охорони.

Як з’ясували Bihus.Info, у серпні 2022 Закарпатська поліція охорони уклала договір з тією ж фірмою “Файрікс груп”, що й Івано-Франківська поліція охорони в готелі “Бескид”.

До того, вже під час повномасштабного вторгнення РФ, у поліції охорони в закарпатській дачі Медведчука продовжував діяти договір з фірмою-орендарем дачі.

Як випливає з реєстру нерухомого майна, а також з кримінального провадження СБУ, орендарем цієї резиденції Медведчука з 2021 була компанія ТОВ “Кетінео-Менеджмент”.

Ця фірма, записана на кіпріота, проходить у справі Управління Служби безпеки в Івано-Франківській області як структура, через яку Медведчук з Марченко з 2021, після вжиття українських санкцій, заводили в Україну гроші російського походження – через імовірно фіктивні договори оренди дачі і готелю “Бескид”.

"Таким чином, Медведчуку і Марченко вдається фінансувати послуги української поліції охорони навіть у 2023 – за допомогою завгоспа Медведчука і ТОВ «Файрікс груп»”, – підсумували в розслідуванні.

Нагадаємо, Оксана Марченко є фігуранткою у справі про фінансування російських окупаційних угруповань. У 2023 слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Санкція статті передбачає покарання до восьми років тюрми.

Медведчук, крім державної зради, підозрюється в порушенні законів і звичаїв війни. Цю підозру він отримав ще до повномасштабного вторгнення. Йдеться про розграбування національних цінностей – незаконного видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря в районі тимчасово окупованої території АР Крим які, відповідно до Конституції України, є власністю українського народу. Також Медведчук допомагав РФ проводити підривну діяльність.

Окрім того, він має підозру в сприянні тероризму у вугільній справі. Ще одна підозра стосується незаконного виведення з державної власності ділянки нафтопроводу.

Марченко втекла з України за декілька днів до початку повномасштабної війни, а її чоловік, що уже був під слідством, намагався втекти, але був затриманий. Його обміняли на українських військовополонених і відправили в Росію, де він продовжує антиукраїнську діяльність.

За даними Bihus info, частину активів підозрюваного в державній зраді екснардепа Віктора Медведчука так і не арештували. Правоохоронці "не дійшли" до державних реєстраторів і не довели справу до кінця, тож активи на мільйони доларів перереєстрували на третіх осіб.