До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві затримали одного з підозрюваних у розтраті майже 6 млрд грн "Укртатнафти"

Фігурант переховувався від слідства та перебував у міжнародному розшуку.

У Києві затримали одного з підозрюваних у розтраті майже 6 млрд грн "Укртатнафти"
Фото: Нацполіція

У Києві поліцейські затримали одного з фігурантів справи про розтрату понад 5,8 млрд грн "Укртатнафти" - директора однієї з афілійованих компаній. 

Про це повідомила Нацполіція і Офіс генерального прокурора. 

Раніше йому та спільникам було повідомлено про підозру в організації діяльності масштабної схеми з розтрати коштів нафтопереробного концерну, однак чоловік переховувався від слідства та перебував у міжнародному розшуку.

"Упродовж 2017–2022 років підозрюваний разом із представниками інших пов’язаних структур взяв участь у придбанні в Укртатнафті і подальшій реалізації паливно-мастильних матеріалів на суму понад 5,8 мільярда гривень. Підконтрольні підприємства отримували пальне, але не сплачували за нього, а прибутки від подальшого продажу - переводили на власні рахунки та привласнювали", - розповіли в поліції.

Крім того, щоб надати оборудці вигляду законних господарських операцій, посадовці укладали додаткові угоди з відтермінуванням оплати на невизначений строк, зокрема - до двох років після завершення воєнного стану.

Підозрюваному інкримінують розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, учинену у складі організованої групи (ч. 5 ст. 191 КК України). За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Схема діяла з 2017 по 2022 рік. Посадові особи ПАТ "Укртатнафта" разом із представниками афілійованих комерційних структур організували схему незаконного відчуження паливно-мастильних матеріалів. Підконтрольні підприємства отримували пальне без оплати, реалізовували його іншим компаніям, а прибутки переводили на власні рахунки.
  • У січні 2025 року АРМА розшукало активи високопосадовців, причетних до схеми. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies