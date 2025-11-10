У Києві затримали одного з підозрюваних у розтраті майже 6 млрд грн "Укртатнафти"

Фігурант переховувався від слідства та перебував у міжнародному розшуку.

У Києві поліцейські затримали одного з фігурантів справи про розтрату понад 5,8 млрд грн "Укртатнафти" - директора однієї з афілійованих компаній.

Про це повідомила Нацполіція і Офіс генерального прокурора.

Раніше йому та спільникам було повідомлено про підозру в організації діяльності масштабної схеми з розтрати коштів нафтопереробного концерну, однак чоловік переховувався від слідства та перебував у міжнародному розшуку.

"Упродовж 2017–2022 років підозрюваний разом із представниками інших пов’язаних структур взяв участь у придбанні в Укртатнафті і подальшій реалізації паливно-мастильних матеріалів на суму понад 5,8 мільярда гривень. Підконтрольні підприємства отримували пальне, але не сплачували за нього, а прибутки від подальшого продажу - переводили на власні рахунки та привласнювали", - розповіли в поліції.

Крім того, щоб надати оборудці вигляду законних господарських операцій, посадовці укладали додаткові угоди з відтермінуванням оплати на невизначений строк, зокрема - до двох років після завершення воєнного стану.

Підозрюваному інкримінують розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, учинену у складі організованої групи (ч. 5 ст. 191 КК України). За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.