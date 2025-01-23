АРМА розшукало активи високопосадовців, які завдали збитків державі на 6 млрд грн

Йдеться про активи посадовців, причетних до розкрадання майта "Укртатнафти".

Нацагентство із розшуку та менеджменту активів разом із прокуратурою та поліцією розшукало активи на мільйони доповів США, що належать високопосадовцям та підконтрольним їм компаніям.

"Особи створили злочинну групу з метою протиправного заволодіння майном ПАТ «Укртатнафта». Вони організували незаконне безоплатне передання нафтопродуктів підконтрольним компаніям. Загальна сума збитків оцінюється у майже 6 мільярдів гривень", – зазначили у АРМА.

Розшук проводився Нацагентством як на території України, так і за кордоном. Серед розшуканих активів в Україні:

Частки у статутних капіталах українських компаній на суму 5 млн гривень.

54 земельні ділянки.

2 об’єкти нерухомості.

Вогнепальна зброя.

Інформацію про ці активи вже передали правоохоронним органам для подальшого розслідування та судового розгляду.

Також завдяки участі у проєкті EUROPOL A.S.S.E.T., спеціалісти агентства здійснили розшук активів фігурантів справи в іноземних юрисдикціях. Знайшли:

банківські рахунки із загальним балансом понад 6 мільйонів доларів США.

6 об’єктів нерухомості.

Іноземні компанії, статутний капітал яких перевищує 1 мільйон євро.

15 автомобілів.

Земельна ділянка.

Кошти на закордонних рахунках вже арештовані.

Крім того, АРМА вже направило додаткові запити до компетентних органів Ізраїлю, Кіпру, Люксембургу та Панами для підтвердження та виявлення інших активів фігурантів.

Інформацію про виявлені активи передано правоохоронним органам для подальшого арешту та передачі в управління АРМА.