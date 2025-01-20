Суд заарештував майно Нікопольського феросплавного заводу і передав АРМА

Найближчим часом Нацагентство оголосить конкурси на відбір оцінювача та управителя для цього активу.

Шевченківський районний суд Києва заарештував і передав Агентству з розшуку та управління активами майно АТ "Нікопольський завод феросплавів", який належить Ігорю Коломойському.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Рішення ухвалене в межах кримінального провадження, що стосується заволодіння державними коштами у 2014 році на той час службовими особами ПАТ КБ "Приватбанк", серед яких фігурують колишні акціонери банку, зокрема - Коломойський та його оточення.

Досудове розслідування встановило, що службові особи "Приватбанку" в 2014 році заволоділи коштами Національного банку України, виділеними на рефінансування банку, на суму понад 19 млрд гривень. Підставою для таких дій стали сумнівні кредитні угоди, забезпеченням яких виступали майнові права на товари та активи, зокрема й Нікопольський завод феросплавів.

Наразі працівники Південно-Східного міжрегіонального територіального управління АРМА оглянули передане в управління майно. До переліку переданих активів увійшли: 4 тепловози, 13 думпкарів, 25 вагонів, 120 напіввагонів, а також більше 13 тисяч тон готової феросплавної продукції.

Після проведеного огляду буде сформовано відповідний звіт. На його основі АРМА найближчим часом оголосить конкурси на відбір оцінювача та управителя для цього активу, а також проведе ринкові консультації. Після цього актив буде опубліковано на платформі Prozorro, де всі охочі зможуть позмагатися на аукціоні за можливість управління ним.

"Варто наголосити, що ситуація в Нікополі залишається напруженою. Місто перебуває під постійними обстрілами, що створює значні ризики для безпечної роботи заводу та збереження його активів. Ця ситуація вимагає додаткових заходів для гарантування збереження майна та забезпечення його ефективного використання в умовах військової агресії. Тому АРМА використовуватиме можливості Державного космічного агентства України для відстежування стану активів на небезпечних ділянках за допомогою дистанційного зондування землі з космосу", - зазначили в АРМА.

АТ "Нікопольський завод феросплавів" є одним із найбільших металургійних підприємств України та Європи. Підприємство є найбільшим виробником феросплавів у Європі та другим у світі за обсягом виробництва марганцевих сплавів, забезпечуючи понад 11 % світового ринку.