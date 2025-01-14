У АРМА обрали банк для розміщення арештованих коштів

Агентство із розшуку та менеджменту активів (АРМА) обрало переможця відбору серед державних банків для розміщення арештованих коштів.Ним став один з найбільших державних банків України – "Сенс Банк".

Як зазначили у пресслужбі Агентства, установа запропонувала найвигідніші умови за банківським вкладом на вимогу.

Наразі організовують укладення відповідного договору. Найперше планують там розмістити понад 2 млрд грн арештованих коштів, включаючи кошти в іноземній валюті.

Майже 8 млрд грн арештованих коштів АРМА вже зберігає у військових облігаціях. Ці кошти спрямовуються безпосередньо на потреби Збройних Сил України та інших підрозділів Сил оборони України.