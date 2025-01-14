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У АРМА обрали банк для розміщення арештованих коштів

Гроші розміщатимуть у Сенс Банку. 

У АРМА обрали банк для розміщення арештованих коштів
Фото: delo.ua

Агентство із розшуку та менеджменту активів (АРМА) обрало переможця відбору серед державних банків для розміщення арештованих коштів.Ним став один з найбільших державних банків України – "Сенс Банк".

Як зазначили у пресслужбі Агентства,  установа запропонувала найвигідніші умови за банківським вкладом на вимогу.

Наразі організовують укладення відповідного договору. Найперше планують там розмістити понад 2 млрд грн арештованих коштів, включаючи кошти в іноземній валюті.

Майже 8 млрд грн арештованих коштів АРМА вже зберігає у військових облігаціях. Ці кошти спрямовуються безпосередньо на потреби Збройних Сил України та інших підрозділів Сил оборони України.

  • Засновано банк у 1992 році. З 2001 року він провадив діяльність під брендом Альфа-Банк Україна.
  • Чотири найбільші акціонери "Сенс Банку" – Михайло Фрідман, Герман Хан, Олексій Кузьмичов, Петро Авен – потрапили під західні санкції.
  • У липні 2023 року держава націоналізувала "Сенс-банк". Уряд придбав його у Фонду гарантування вкладів за одну гривню. До того, 20 липня, уряд вивів його з ринку, що й дозволило націоналізацію. 
  • Приватна інвестиційна холдингова компанія ABH Holdings S.A., одним із власників якої є російських олігарх Михайло Фрідман, 29 грудня 2023 подала позов проти України через націоналізацію "Сенс Банку" (колишній "Альфа-банк"). 
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