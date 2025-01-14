​За 10 років у держбюджет України завдяки приватизації надійшло понад 26,6 млрд гривень

Найбільше від приватизації бюджет отримав у 2024 році.

За 10 років, із 2015 по 2024 рік, у держбюджет України завдяки приватизації надійшло понад 26,6 млрд гривень. Найбільше – минулоріч.

Як зазначили у Фонді держмайна України, при цьому за три роки повномасштабного вторгнення надходження від продажу державних активів перевищили сумарні показники за попередні сім років на 10%.

Високі результати приватизації були у 2021 році.

"Успіх став можливим завдяки системним змінам і відкритості аукціонів у системі Прозорро.Продажі, а також відновленню довіри бізнесу до процесу", – йдеться у повідомленні у ФДМ.

У 2022-му через повномасштабне вторгнення торги були призупинені до вересня, і це призвело до зниження показників. Але 2024-го ФДМУ вдалося встановити новий рекорд із надходжень від приватизації та майже вдвічі перевершити 2021 рік.

2024 року від продажу об'єктів малої приватизації надійшло майже 3,5 млрд грн. Найдорожчим лотом став готель "Козацький". Його придбали за 400 млн грн – це рівноцінно сумарному результату приватизації за 2015-2016 роки.

Також минулого року реалізували два об'єкти великої приватизації: готель "Україна" в Києві та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". Вони принесли 6,45 млрд грн бюджетних надходжень.

Крім цього у 2024 році ФДМУ розпочав передавати на аукціони держактиви, що не мають балансової вартості або якщо вона дорівнює нулю, з початковою ціною 1 грн. У таких аукціонах була висока конкуренція (8 пропозицій на торги), а середня вартість одного лоту через попит зросла з 1 грн до понад 450 тис. грн.

"Приватизація дозволяє державі передавати в управління бізнесу активи, які втратили свою цінність через відсутність інвестицій та модернізації. Ми пропонуємо ринку широкий вибір об'єктів: від великих об’єктів до єдиних майнових комплексів для розвитку бізнесу, нерухомості. Завдяки цьому кожен може знайти варіанти для інвестування. У результаті спостерігаємо високий попит на державне майно та зростання конкуренції на аукціонах – у 2024 році вона була 5,3 пропозиції на торги. Протягом останнього десятиліття приватизація стала більш прозорою, а її результати – суттєво покращились", – зазначила в.о. Голови Фонду державного майна України Іванна Смачило.

Загалом 2024 року український бюджет отримав від приватизації 11,1 млрд грн: 9,9 млрд грн – ціна продажу активів та 1,2 млрд грн – ПДВ.