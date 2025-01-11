Росіяни планують розширити потужності Маріупольського морського порту, — спротив

Кремль планує розширити потужності Маріупольського морського порту для вивезення з українських земель не лише збіжжя, а й промислового устаткування.

Як розповідають у Центрі національного спротиву, до кінця 2025 року у Маріупольському порту мають збудувати ще 25 гідротехнічних споруд, серед котрих додаткові причали для вантажних кораблів та склади.

"Таке "розширення" порту зумовлено апетитами РФ щодо подальшого вивозу з тимчасово окупованих територій України насамперед сільськогосподарської продукції. Окрім збіжжя, окупанти мають на меті остаточно відправити на росію та продати у інші "прихильні" до неї країни промислове устаткування захоплених регіонів", — ідеться у повідомленні.

Крім того, так зване "федеральне агентство морського і річкового транспорту російської окупаційної адміністрації" повідомило про плани збільшити потужність порту Маріуполя до 4,8 млн тонн зерна.