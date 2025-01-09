Рада звільнила від потрійного штрафу фірми, що затримали поставки зброї на фронт (доповнено)

Сьогодні, 9 січня, Верховна Рада прийняла законопроєкт 6013, яким звільнила від потрійного штрафу фірми, що затримали поставки зброї на фронт. Ця норма була прописана в поправці, а загалом законопроєкт стосувався питань приватизації державних і комунальних підприємств.

Як пояснила народна депутатка Галина Янченко, замість потрійного штрафу постачальники платитимуть єдиний, "найбільш ефективний" штраф – прогресивну пеню в сумі 3 % за кожен місяць протермінування. Станом на зараз за порушення строків поставки існує одночасно три штрафи:

1) 7% – разовий штраф за місяць просрочки

2) 3% – щомісяця плата за користування грошима

3) 3% – щомісячна пеня, а саме 0,1% за кожен день прострочки

Галина Янченко написала, що державні замовники обмежили прибуток виробників української зброї – в середньому в 5-7%. А сума штрафів за перший же місяць затримки разом становить 13% і вдвічі перевищує дозволений державою прибуток. За таких умов виробники української зброї не просто мають безкоштовно поставити товар, а ще й дістати власні гроші з кишені і доплатити державі.

“Чи це можливо? Чи захоче хтось за таких умов виробляти зброю для наших захисників? Навряд! Тому штраф має бути! Але він має бути ефективний і має стимулювати виконання контракту”, – прокоментувала депутатка.

Пізніше вона додала, що “за неякісні товари (типу недавніх мін) є окремий штраф, а за непоставку – взагалі кримінал”.

За цей законопроєкт проголосували 248 депутатів – “Слуги”, ОПЗЖ і “Голос”, повідомила нардеп Ірина Геращенко. Вона розкритикувала ухвалення документу і заявила, що це скасовує Господарський кодекс України.

Законопроєкт також передбачає повну приватизацію державних і комунальних підприємств. Геращенко вважає, що автори закону не прорахували можливі ризики для громад від передачі комунальних підприємств приватникам в період воєнного стану.

Законопроєкт пропонує:

Скасувати приватні підприємства та державні/комунальні підприємства, замінивши їх товариствами з обмеженою відповідальністю.

Ввести 7-річний перехідний період для реорганізації.

Скасувати господарське відання та оперативне управління державним майном, замінивши їх на оренду, управління або передачу у власність.

Перенести частину норм із Господарського кодексу до Цивільного кодексу.

Також Геращенко каже, що проєкт містить численні корупційні ризики, зокрема щодо передачі державного й комунального майна. Приватизація державних підприємств може призвести до втрати контролю за стратегічними об'єктами, що небезпечно в умовах війни.

Заміна комунальних підприємств господарськими товариствами ставить під загрозу соціально важливі послуги.

За її словами, законопроєкт суперечить Конституції України.

Асоціація міст України виступила проти, вказуючи на невідповідність Конституції та загрози для місцевого самоврядування.

До другого читання проєкт не змінився, окрім поправки, яка скасовує штрафи з недоброчесних постачальників зброї.

Розкритикував документ і голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Він зазначив, що “сьогодні «слуги Зеленського» збираються законодавчо пробачити всіх, хто провалив постачання зброї на фронт”. Він пояснив, що законопроєкти №12202 та №6013 (правка №502) звільняють від штрафу (7% вартості контракту) постачальників, що затримали поставки зброї на фронт (на понад 30 днів).

Шабунін припустив, що ці зміни “слуги” просувають в інтересах окремих компаній.

“Наразі, за Господарським кодексом, постачальникам надається 30 днів, щоб вирішити проблеми, які виникли з постачанням. І якщо виправити їх не вдається – накладається штраф у розмірі 7% від вартості контракту. Це механізм, який стимулює до своєчасного виконання контрактів. Сили оборони або отримують озброєння вчасно, або – компенсацію за недотримання строків поставок. І саме цей механізм «слуги народу» знищують”, – написав Шабунін.

Галина Янченко назвала інформацію Шабуніна маніпулятивною.