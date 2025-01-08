Зеленський пропонує Саудівській Аравії профінансувати постачання продовольства до Сирії

Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.
За словами Зеленського, лідери обговорили можливості двосторонньої та багатосторонньої міжнародної співпраці для «досягнення справедливого й тривалого миру».
Також український президент запропонував Саудівській Аравії долучитися до ініціативи Food from Ukraine.
«Я представив ініціативу Food from Ukraine і наголосив на готовності України постачати продовольство й агротехнології до Сирії за фінансової підтримки з боку країн-партнерів. Запропонував Саудівській Аравії приєднатися до цієї ініціативи», - зазначив глава держави.
- Для Сирії, яка зараз оговтується після років диктатури Башара Асада, Україна самостійно передала сотні тонн зерна.
- Крім того, Ісландія може розпочати закупівлю українського збіжжя для того, аби передавати його Сирії.
- Нещодавно міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що наша держава перехопила інформаційну ініціативу завдяки «лідерським крокам щодо Сирії».
- Йдеться, зокрема, про гуманітарну допомогу країні.