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Зеленський поїде до Німеччини на "Рамштайн"

Під час зустрічей з партнерами глава держави обговорить посилення ППО для України.

Зеленський поїде до Німеччини на "Рамштайн"
Володимир Зеленський
Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 9 січня, відвідає засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" в Німеччині.

Про це Президент повідомив під час вечірнього звернення.

"Завтра буду на зустрічі у форматі "Рамштайн", заплановані також переговори з партнерами на рівні міністрів оборони та військових командувачів", — повідомив Зеленський.

Президент додав, що міністр оборони України Умєров вже перебуває в Німеччині й почав перші зустрічі. 

"Ключове для України – продовжити посилювати нашу ППО, дати Україні змогу щонайменше відігнати від наших міст, від наших кордонів російську військову авіацію. Це реально, якщо партнери зараз усе ж таки реалізують домовленості, про які ми з ними давно говоримо. Я вдячний кожному, хто допомагає Україні", — наголошує президент. 

Також під час зустрічей українська сторона обговорить з партнерами роботу оборонних коаліцій у 2025 році. 

"Європа має тільки один вибір – і це історичний вибір – стати сильнішою, стати самостійнішою, більше покладатися на себе. Треба бути дорослими в цьому світі й бути готовими зробити свій європейський внесок у глобальну безпеку. Це буде правильно для всіх у Європі", — підкреслив глава держави.

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