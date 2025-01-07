Штати запровадили санкції проти міністра уряду Орбана через корупцію

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти міністра угорського уряду Антала Рогара через його участь у масштабних корупційних схемах.

Про це повідомило Міністерство фінансів США.

"Корупція підриває керівні інститути країни та обмежує її економічний розвиток, забезпечуючи недалекоглядну вигоду для небагатьох обраних, водночас позбавляючи майбутні покоління довгострокової вигоди", – зазначив виконуючий обов’язки заступника міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Бредлі Т. Сміт.

Він додав, що Штати "без вагань" притягуватимуть до відповідальності таких осіб, як Роган, які використовують владу, щоб незаконно збагачувати себе та наближених за рахунок своєї країни та своїх співгромадян.

Згідно із повідомленням, вся власність Рогара, яка перебуває в Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем осіб із США, заблокована. Також блокуються будь-які підприємства, які прямо чи опосередковано йому належать.

Антал Роган відіграє важливу роль в уряді прем’єр-міністра Віктора Орбана. В даний час він є відповідальним міністром кабінету міністрів угорського прем'єра, і контролює багато державних структур, включно з Національним офісом комунікацій, Цифровим урядовим агентством та Угорським агентством з туризму.

Він також був членом парламенту Угорщини з 1998 року.

Протягом свого перебування на посаді Роган організовував угорську систему розподілу державних контрактів і ресурсів між друзями, вірними йому та політичній партії "Фідес". Посадовець організував схеми, спрямовані на контроль над кількома стратегічними секторами угорської економіки та перенаправлення доходів із цих секторів на себе та винагороду лояльних до нього членів політичної партії.

У повідомленні американського мінфіну йдеться про те, що корупція в державному секторі Угорщини погіршується вже більше десяти років. Це призвело до того, що Угорщина другий рік поспіль отримала найнижчий бал серед усіх держав-членів Євросоюзу (ЄС) за Індексом сприйняття корупції Transparency International за 2023 рік.

Уряд Угорщини критикували через непрозорість укладання контрактів між такими посадовцями як Роган і "лояльними бізнес-лідерами".