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Німецька опозиція: Шольц планує зустрітися з Путіним до 23 лютого, а Трамп з Путіним – у березні

Опозиційний німецький політик заявив, що треба бути готовими "до сюрпризів виборчої кампанії".

Німецька опозиція: Шольц планує зустрітися з Путіним до 23 лютого, а Трамп з Путіним – у березні
Путін і Шольц, Москва, 15 лютого 2022
Фото: EPA/UPG

Речник з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС Родеріх Кізеветтер бачить ознаки того, що канцлер Олаф Шольц готується зустрітися з Путіним до парламентських виборів 23 лютого, передає "Європейська правда". 

Опозиційний німецький політик зазначив, що треба бути готовими "до сюрпризів виборчої кампанії".

"З'являється все більше ознак того, що канцлер Шольц поїде до Москви або зустрінеться з Путіним до 23 лютого. Для України реалізація намічених планів означає, серед іншого, призупинення дії Паризької хартії на 10-20 років. Показовим буде те, як на все це відреагує українське населення чи наші сусіди", – написав Кізеветтер.

Він сказав, що "наразі на березень запланована зустріч Трампа і Путіна", і "нехай кожен зробить свій власний висновок з цього приводу".

У передвиборчій кампанії Олаф Шольц позиціонує себе як "канцлера миру", який виступає і за підтримку України, і за проведення переговорів з РФ та особисто Путіним для припинення війни. 

ХДС натомість лідирує в передвиборчих опитуваннях. Вважається, що лідер ХДС Фрідріх Мерц має найбільші шанси стати наступним канцлером Німеччини.

15 листопада Шольц вперше за два роки поговорив з Путіним. Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".

Також зазначимо, що Паризька хартія для нової Європи, про яку згадав Кізеветтер, – це міжнародний документ, прийнятий 21 листопада 1990 року в Парижі на зустрічі глав держав і урядів країн-учасниць ОБСЄ. 

Хартія символізувала завершення епохи "холодної війни" та закріплювала принципи, які повинні були стати основою для побудови нової Європи, заснованої на співпраці, демократії та повазі до прав людини.

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