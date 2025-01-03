Міноборони затвердило Антикорупційну програму на 2025-2026 роки

Відомство запланувало серед іншого повну інвентаризацію військового майна та оформлення прав на нерухомість і землю.

Міністерство оборони України відповідним указом затвердило Антикорупційну програму на 2025-2026 роки.

"Передбачено системні зміни у ключових сферах діяльності відомства, що ґрунтуються на культурі доброчесності та відповідальності серед військових посадовців і держслужбовців", – йдеться у повідомленні пресслужби оборонного відомства.

Зазначається, що на 2025-2026 роки заплановані стратегічні заходи:

удосконалення законодавства у сфері оборони для усунення прогалин та вразливостей;

повна інвентаризацію військового майна та оформлення прав на нерухомість і землю;

запуск електронної системи контролю за використанням пального;

проведення аудиту та оцінки об'єктів інтелектуальної власності;

впровадження прозорих механізмів оборонних закупівель;

створення державної системи гарантування якості оборонної продукції;

розробка автоматизованої системи управління чергою на житло для військових.

Моніторинг ефективності заходів проводитиме Департамент з питань запобігання та виявлення корупції. Він здійснюватиме регулярний аналіз виконання програми, а результати оцінювання публікуватимуться на офіційному вебсайті міністерства.

Також запроваджується комплексна система навчання, що охоплює курси підвищення кваліфікації та спеціалізовані тренінги з питань антикорупційного законодавства.

У Міноборони наголосили, що реалізація програми сприятиме зміцненню обороноздатності держави через підвищення ефективності використання ресурсів та розбудову системи доброчесності відповідно до стандартів НАТО.