У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч
ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч
Через російську атаку на Київ загинуло подружжя науковців Ігор Зима та Олеся Сокур
Через російську атаку на Київ загинуло подружжя науковців Ігор Зима та Олеся Сокур
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
ГоловнаПолітика

Міноборони затвердило Антикорупційну програму на 2025-2026 роки

Відомство запланувало серед іншого повну інвентаризацію військового майна та оформлення прав на нерухомість і землю.

Міноборони затвердило Антикорупційну програму на 2025-2026 роки
Міністерство оборони України
Фото: mil.gov.ua

Міністерство оборони України відповідним указом затвердило Антикорупційну програму на 2025-2026 роки. 

"Передбачено системні зміни у ключових сферах діяльності відомства, що ґрунтуються на культурі доброчесності та відповідальності серед військових посадовців і держслужбовців", – йдеться у повідомленні пресслужби оборонного відомства.

Зазначається, що на 2025-2026 роки заплановані стратегічні заходи:

  • удосконалення законодавства у сфері оборони для усунення прогалин та вразливостей;
  • повна інвентаризацію військового майна та оформлення прав на нерухомість і землю; 
  • запуск електронної системи контролю за використанням пального;
  • проведення аудиту та оцінки об'єктів інтелектуальної власності;
  • впровадження прозорих механізмів оборонних закупівель;
  • створення державної системи гарантування якості оборонної продукції;
  • розробка автоматизованої системи управління чергою на житло для військових.

Моніторинг ефективності заходів проводитиме Департамент з питань запобігання та виявлення корупції. Він здійснюватиме регулярний аналіз виконання програми, а результати оцінювання публікуватимуться на офіційному вебсайті міністерства.

Також запроваджується комплексна система навчання, що охоплює курси підвищення кваліфікації та спеціалізовані тренінги з питань антикорупційного законодавства.

У Міноборони наголосили, що реалізація програми сприятиме зміцненню обороноздатності держави через підвищення ефективності використання ресурсів та розбудову системи доброчесності відповідно до стандартів НАТО. 

  • 26 грудня 2024 мало відбутися рейтингове інтернет-голосування для обрання членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони. Проте голосування перенесли через технічний збій.
  • Перед цим Міноборони оголосило вибори до Громадської антикорупційної ради при МОУ.
  • Громадська антикорупційна рада була сформована навесні 2023. Її діяльність передбачає ефективну участь громадськості в формуванні антикорупційних заходів у відомстві.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies