Євросоюз готовий до припинення транзиту російського газу через Україну

У ЄС більше року працювали над підготовкою до цього сценарію.

У Єврокомісії заявили, що готові до припинення транзиту російського газу через Україну.

Про це розповіли у Єврокомісії, пише Суспільне.

Зазначається, що Комісія, у координації з державами-членами, вже більше року працює над підготовкою до сценарію без транзиту російського газу через Україну, а також над забезпеченням альтернативних поставок для країн-членів, які постраждають від цього.

"Європейська газова інфраструктура є достатньо гнучкою, щоб забезпечити постачання газу неросійського походження до країн Центрально-Східної Європи альтернативними маршрутами. З 2022 року вона була посилена новими значними потужностями з імпорту ЗПГ (зрідженого природного газу)", – йдеться у коментарі Єврокомісії.

Безпеку архітектури газопостачання ЄС посилювали упродовж останніх кількох років, в тому числі завдяки заходам з енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії.