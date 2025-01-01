Євросоюз готовий до припинення транзиту російського газу через Україну

У Єврокомісії заявили, що готові до припинення транзиту російського газу через Україну.
Про це розповіли у Єврокомісії, пише Суспільне.
Зазначається, що Комісія, у координації з державами-членами, вже більше року працює над підготовкою до сценарію без транзиту російського газу через Україну, а також над забезпеченням альтернативних поставок для країн-членів, які постраждають від цього.
"Європейська газова інфраструктура є достатньо гнучкою, щоб забезпечити постачання газу неросійського походження до країн Центрально-Східної Європи альтернативними маршрутами. З 2022 року вона була посилена новими значними потужностями з імпорту ЗПГ (зрідженого природного газу)", – йдеться у коментарі Єврокомісії.
Безпеку архітектури газопостачання ЄС посилювали упродовж останніх кількох років, в тому числі завдяки заходам з енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії.
- Сьогодні, 1 січня 2025, о 07:00 Україна зупинила транзит російського газу своєю територією.
- Для Європи, яка готувалася до цього року уже кілька років, серйозних проблем це не матиме. Для України – так само. Що це означає і якими будуть наслідки, у матеріалі LB.ua.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що відновлення транзиту стане можливим тільки, якщо на запит Європейської комісії ми будемо транспортувати нашою системою неросійський газ.