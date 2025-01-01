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Євросоюз готовий до припинення транзиту російського газу через Україну

У ЄС більше року працювали над підготовкою до цього сценарію.

Євросоюз готовий до припинення транзиту російського газу через Україну
Фото: Анна Стешенко

У Єврокомісії заявили, що готові до припинення транзиту російського газу через Україну.

Про це розповіли у Єврокомісії, пише Суспільне. 

Зазначається, що Комісія, у координації з державами-членами, вже більше року працює над підготовкою до сценарію без транзиту російського газу через Україну, а також над забезпеченням альтернативних поставок для країн-членів, які постраждають від цього.

"Європейська газова інфраструктура є достатньо гнучкою, щоб забезпечити постачання газу неросійського походження до країн Центрально-Східної Європи альтернативними маршрутами. З 2022 року вона була посилена новими значними потужностями з імпорту ЗПГ (зрідженого природного газу)", – йдеться у коментарі Єврокомісії.

Безпеку архітектури газопостачання ЄС посилювали упродовж останніх кількох років, в тому числі завдяки заходам з енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії.

  • Сьогодні, 1 січня 2025, о 07:00 Україна зупинила транзит російського газу своєю територією.
  • Для Європи, яка готувалася до цього року уже кілька років, серйозних проблем це не матиме. Для України – так само. Що це означає і якими будуть наслідки, у матеріалі LB.ua.
  • Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що відновлення транзиту стане можливим тільки, якщо на запит Європейської комісії ми будемо транспортувати нашою системою неросійський газ.
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