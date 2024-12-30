Уряд уточнив питання компетенції віцепрем'єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова

Уряд сьогодні на засіданні перерозподілив питання, які належать до компетенцій віцепрем'єр-міністрів України.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Віцепремʼєр-міністру ‒ міністру національної єдності Олексію Чернишову передали низку повноважень від віцепремʼєрки-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції ‒ міністерки юстиції Ольги Стефанішиної.
Це такі повноваження:
- питання щодо сприяння входженню України до світового інформаційного простору,
- піднесення її міжнародного авторитету,
- формування позитивного іміджу держави як надійного i передбачуваного партнера,
- розвиток зв'язків із закордонними українцями,
- розвиток дипломатичної служби України,
- питання культури та мистецтва,
- охорона культурної спадщини, вивезення, ввезення i повернення культурних цінностей,
- збереження національної пам'яті,
- кінематографія.
Від віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби Чернишов отримав питання:
- щодо організації роботи з формування i реалізації державної політики національної єдності України,
- забезпечення взаємодії органів виконавчої влади з Національною радою з питань телебачення i радіомовлення,
- державної інформаційної політики з питань реінтеграції тимчасово окупованої територій, державної політики у сферах інформаційного суверенітету та інформаційної безпеки України.
На початку грудня Уряд ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.
Вперше ідею створення міністерства, що займалося би питаннями повернення українців, які виїхали за кордон, на умовах офрек озвучили в серпні.
Згодом ці дані підтвердив президент. Володимир Зеленський сказав, що ідея створення міністерства походила від нього, і що одне МЗС із завданням повернення українців не впорається. Президент наголосив, що якщо ми не виведемо з тіні всіх платників податків і якщо не повернемо українців додому, у нас буде серйозний виклик і після війни – як годувати наших пенсіонерів.
Про те, що Росія готує операції проти українців за кордоном, говорив представник ГУР Вадим Скібіцький. Мета росіян – переконати українських біженців не повертатися.