Уряд уточнив питання компетенції віцепрем'єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова

Він отримав низку повноважень від віцепрем'єрів, міністерки юстиції Ольги Стефанішиної та міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Уряд сьогодні на засіданні перерозподілив питання, які належать до компетенцій віцепрем'єр-міністрів України.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Віцепремʼєр-міністру ‒ міністру національної єдності Олексію Чернишову передали низку повноважень від віцепремʼєрки-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції ‒ міністерки юстиції Ольги Стефанішиної.

Це такі повноваження:

питання щодо сприяння входженню України до світового інформаційного простору,

піднесення її міжнародного авторитету,

формування позитивного іміджу держави як надійного i передбачуваного партнера,

розвиток зв'язків із закордонними українцями,

розвиток дипломатичної служби України,

питання культури та мистецтва,

охорона культурної спадщини, вивезення, ввезення i повернення культурних цінностей,

збереження національної пам'яті,

кінематографія.

Від віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби Чернишов отримав питання:

щодо організації роботи з формування i реалізації державної політики національної єдності України,

забезпечення взаємодії органів виконавчої влади з Національною радою з питань телебачення i радіомовлення,

державної інформаційної політики з питань реінтеграції тимчасово окупованої територій, державної політики у сферах інформаційного суверенітету та інформаційної безпеки України.

На початку грудня Уряд ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.

Вперше ідею створення міністерства, що займалося би питаннями повернення українців, які виїхали за кордон, на умовах офрек озвучили в серпні.

Згодом ці дані підтвердив президент. Володимир Зеленський сказав, що ідея створення міністерства походила від нього, і що одне МЗС із завданням повернення українців не впорається. Президент наголосив, що якщо ми не виведемо з тіні всіх платників податків і якщо не повернемо українців додому, у нас буде серйозний виклик і після війни – як годувати наших пенсіонерів.

Про те, що Росія готує операції проти українців за кордоном, говорив представник ГУР Вадим Скібіцький. Мета росіян – переконати українських біженців не повертатися.