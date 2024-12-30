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Уряд уточнив питання компетенції віцепрем'єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова

Він отримав низку повноважень від віцепрем'єрів, міністерки юстиції Ольги Стефанішиної та міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Уряд уточнив питання компетенції віцепрем'єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова
Олексій Чернишов
Фото: Олександр Ратушняк

Уряд сьогодні на засіданні перерозподілив питання, які належать до компетенцій віцепрем'єр-міністрів України.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Віцепремʼєр-міністру ‒ міністру національної єдності Олексію Чернишову передали низку повноважень від віцепремʼєрки-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції ‒ міністерки юстиції Ольги Стефанішиної. 

Це такі повноваження:

  • питання щодо сприяння входженню України до світового інформаційного простору, 
  • піднесення її міжнародного авторитету, 
  • формування позитивного іміджу держави як надійного i передбачуваного партнера, 
  • розвиток зв'язків із закордонними українцями, 
  • розвиток дипломатичної служби України, 
  • питання культури та мистецтва, 
  • охорона культурної спадщини, вивезення, ввезення i повернення культурних цінностей, 
  • збереження національної пам'яті, 
  • кінематографія.

Від віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби Чернишов отримав питання:

  • щодо організації роботи з формування i реалізації державної політики національної єдності України, 
  • забезпечення взаємодії органів виконавчої влади з Національною радою з питань телебачення i радіомовлення,
  • державної інформаційної політики з питань реінтеграції тимчасово окупованої територій, державної політики у сферах інформаційного суверенітету та інформаційної безпеки України.

На початку грудня Уряд ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.

Вперше ідею створення міністерства, що займалося би питаннями повернення українців, які виїхали за кордон, на умовах офрек озвучили в серпні. 

Згодом ці дані підтвердив президент. Володимир Зеленський сказав, що ідея створення міністерства походила від нього, і що одне МЗС із завданням повернення українців не впорається. Президент наголосив, що якщо ми не виведемо з тіні всіх платників податків і якщо не повернемо українців додому, у нас буде серйозний виклик і після війни – як годувати наших пенсіонерів. 

Про те, що Росія готує операції проти українців за кордоном, говорив представник ГУР Вадим Скібіцький. Мета росіян – переконати українських біженців не повертатися.

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