Зеленський анонсував важливі кадрові рішення

Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення, і укази будуть оприлюднені найближчим часом.

Про це він розповів у вечірньому зверненні.

"Ми готуємо кілька важливих кадрових рішень. Укази вже незабаром. Я хочу подякувати всім, хто допомагає", – сказав він.

Крім цього, продовжиться комунікація із лідерами.

"Хоч і Новий рік наближається, але робота без зупинок. Уже ми маємо попередній графік нашої дипломатичної активності й на січень місяць, зокрема з нашими американськими партнерами", – зазначив Зеленський.

Він також поспілкувався із премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем та із міністром енергетики Германом Галущенком. Заслухав деталі по імпорту електрики з Євросоюзу в Україну через Словаччину – близько 19 % у загальному обсязі. Україна працює і з іншими сусідами в ЄС.

"І я доручив нашим урядовцям робити разом з Єврокомісією, разом з усіма нашими партнерами у Європі все, щоб зберегти стабільність обʼєднаної європейської енергосистеми та європейських енергетичних правил. Хоч би що там Путін сказав Фіцо, коли той був у Кремлі, але європейські правила повинні бути сильнішими, ніж звʼязки того чи іншого персонажа з Москвою", – наголосив глава держави.

Він нагадав, що сьогодні говорив із президентом Азербайджану та висловив співчуття щодо авіакатастрофи літака. Президент висловив впевненість, що можна встановити "повну правду" про аварію і що Росії не вдасться нічого приховати. Зараз уже залучені партнери, яким може довіряти передусім Азербайджан.

Україна надасть усю допомогу, яка необхідна і закликала підтримувати Азербайджан у цій ситуації.

"І кожну країну – тиснути на Росію, щоб припинилася брехня про цю катастрофу – така ж брехня, як була і про MH-17, про збитий над Донеччиною боїнг", – сказав Зеленський і зазначив, що у розмові з Алієвим відзначили героїзм екіпажу, який витягнув літак на територію Казахстану і який врятував 29 людей.

Президент України заслухав сьогодні доповідь розвідки щодо того, що сталось і "наявних у нас даних". Він доручив передати всі факти партнерам.